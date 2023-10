Pipe Bueno se reveló contra Amparo Grisales y le alzó la voz: “No me hables brusco”

Tenso momento se vivió entre Pipe y Amparito, tras la presentación de la imitadora de Greeciy Rendón.

Una inesperada confrontación entre los jurados del popular programa "Yo Me Llamo", Pipe Bueno y Amparo Grisales, dejó a todos sorprendidos tras la presentación de una concursante que imitaba a la talentosa cantante Greeicy Rendón.

La actuación de la concursante, quien interpretó la canción 'Ya para qué', generó opiniones divididas entre los jurados. El maestro César Escola elogió la interpretación de la concursante, pero señaló que cantó un poco más fuerte en comparación con la versión original.

Amparo Grisales, por su parte, opinó que la imitadora había exagerado algunos detalles y no había mantenido la limpieza en su presentación.

Pipe Bueno la defendió

La discordia surgió cuando Pipe Bueno, claramente impresionado con la actuación, defendió a la concursante y felicitó su desempeño, asegurando que la interpretación había sido destacada y que el "color" de la voz estuvo en su punto.

La controversia se intensificó cuando la imitadora dejó el escenario, ya que surgió un desacuerdo en cuanto al uso de un accesorio durante su actuación: un teléfono. Pipe Bueno defendió el uso del teléfono, mientras que Amparo Grisales lo criticó por ser exagerado y por no mantener la limpieza en los detalles.

El enfrentamiento llegó a su punto máximo cuando Pipe Bueno elevó el tono de su voz para expresar su punto de vista. La reacción de Amparo Grisales no se hizo esperar, y respondió: "No me grites. Me aturdiste. No me hables brusco". "No te estoy gritando", le expresó Pipe en medio de bromas.

El episodio sorprendió a los espectadores y demostró que las diferencias de opinión en la televisión pueden surgir en los momentos más inesperados. Finalmente, el altercado culminó con el cese de la confrontación, pero dejó a los seguidores del programa en vilo sobre el desenlace de esta tensa situación entre los dos jurados. Vea el momento en el minuto 19:30 a continuación.