"¿Por qué te cae tan mal?": Amparo explotó contra Pipe Bueno por hacer llorar a ‘Rosalía’

La presentación de ‘Yo Me Llamo’ Rosalía encantó a todos, menos a Pipe Bueno.

En un episodio cargado de emoción, tensiones y lágrimas, 'Pipe' Bueno y 'Rosalía' se convirtieron en los protagonistas de la noche en 'Yo Me Llamo'. El capítulo estuvo marcado por discusiones, desaprobaciones y cuestionamientos, dejando a la audiencia en vilo hasta el final.

Desde episodios anteriores, 'Pipe' Bueno había expresado su insatisfacción con la actuación de la imitadora de 'Rosalía' en el programa. Tras una presentación, el cantante de música popular le comentó: "Me hace falta un poco de no sé qué... Para mi gusto. Quiero que demuestres más". Aunque ella aceptó la crítica, su rostro reflejó tristeza.

A pesar de los comentarios más positivos de César Escola y Amparo Grisales, la tensión escaló cuando la imitadora abandonó el escenario. Amparo Grisales le recriminó: "A ti no te gusta La Rosalía, no te ha gustado nunca".

Pipe Bueno la puso en riesgo

'Pipe' Bueno no titubeó al elegir a los participantes en riesgo, dando el veredicto desfavorable para 'Rosalía', quien salió del escenario con una sonrisa que el cantante interpretó como sarcasmo.

"Ya ella es muy profesional, se le nota... No estoy charlando acá de verdad. Tómenme en serio", expresó 'Pipe' Bueno, a lo que Amparo Grisales intervino con un cuestionamiento directo: "No es para tanto... Pero ¿por qué te cae tan mal?".

En una entrevista en el camerino, Melina Ramírez indagó sobre la reacción de 'Rosalía'. La imitadora respondió: "Yo sonreí porque la otra vez me dijo que no lo hacía. Ay, no... definitivamente dejaré de hacer caras. Son muchas cosas que siento en este preciso momento, realmente no sé qué cara dar allá. Pienso internamente que no hay que mostrar una cara derrotada, no es de rabia o algo. Mi cara es de 'bueno, está bien; no pasa nada'".

Sin embargo, la respuesta no convenció a 'Pipe' Bueno, quien señaló la actitud de 'Rosalía' al recibir las críticas y esta terminó en lagrimas.

Amparo Grisales salió en defensa de la imitadora, instándola a sonreír ante la vida, pero la polémica quedó en el aire, prometiendo un próximo episodio cargado de expectativas y emociones fuertes en 'Yo Me Llamo'.