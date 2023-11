Influencer ‘La Yise’ le enseño sus senos al papá tras operarse y desató polémica: “raritos”

La joven mostró su pecho a su papá, desatando rechazo en las redes por el gesto “extraño”.

La popular influencer Giselle Nicolle León, conocida como 'La Yise', ha generado un revuelo en las redes sociales al publicar un video en el que comparte con su padre la experiencia de su reciente cirugía de senos.

El clip, titulado "Respuesta de mi papá al ver mis atributos", ha cosechado más de 3 millones de visualizaciones y ha provocado un intenso debate entre los usuarios de TikTok.

El video que encendió la polémica

En el polémico video, 'La Yise' muestra los resultados de su operación de senos a su padre, capturando la reacción del progenitor ante la transformación física de su hija. La influencer se para desnuda de la cintura hacia arriba frente a su papá, quien muestra evidentes muestras de emoción y alegría al observar el cambio que ha experimentado 'La Yise' tras la cirugía.

La publicación ha desatado una controversia en la comunidad de TikTok, dividiendo las opiniones de los usuarios. Mientras algunos respaldan la naturalidad y la muestra de confianza entre padre e hija, otros expresan su incomodidad y cuestionan la elección de compartir este momento íntimo en una plataforma pública.

Comentarios como "Pero ven acá tu papá está raro", "Jamás lo haría, tanto para él como para mí sería", “deje de idealizar las relaciones parentales, o a usted le gustaría verle el miembro a su papá, que enfermo todo esto” y “Oh no! Eso para mi está mal! Los hijos se respetan, la misma psicóloga de mis hijos me recomendó no cambiarme frente a ellos a partir de los 4 años”, reflejan la diversidad de opiniones que han surgido en torno a la publicación de 'La Yise'.

Algunos consideran que la influencer ha traspasado límites en la exposición de su vida privada.

Defensores de la naturalidad y mensajes de confianza

A pesar de las críticas, hay usuarios que respaldan el mensaje que 'La Yise' intenta transmitir. Argumentan que se trata de una interacción normal entre padre e hija, basada en la confianza y la celebración de decisiones personales. Algunos instan a no malinterpretar la situación y reconocen la diversidad de dinámicas familiares.

Hasta el momento, 'La Yise' no ha emitido una respuesta directa a las críticas y comentarios generados por el video. La polémica sigue creciendo en las redes sociales, alimentando el debate sobre los límites de la privacidad y la exposición en plataformas digitales.