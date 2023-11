"Nunca lo amó, solo lo usó": fans de Saruma se despachan en redes contra La Valdiri tras divorcio

Así fueron las reacciones de los seguidores de esta pareja de influenciadores colombianos que decidió ponerle punto final a su matrimonio.

Las relaciones entre los famosos también acaban. Una de las parejas más queridas del momento por los colombianos confirmó esta tarde de jueves su separación. Andrea Valdiri y Felipe Saruma eran una pareja de esposos e influenciadores que contrajeron matrimonio en 2022.

En su cuenta de Instagram, el creador de contenido santandereano habló de su ruptura con Valdiri y se mostró agradecido. “Andrea Valdiri y sus hijas son lo mejor que me pudo pasar en la vida”.

“Estoy leyendo muchos comentarios y entiendo que ustedes hacen parte de mi vida porque yo la hice pública, porque mostraba las cosa bonitas, las cosas regulares, las cosas feas. Pero, yo no sé qué pasó que de un tiempo para acá, 2 o 3 años, uno va madurando. Uno no es el mismo. Las épocas van cambiando, los hijos van creciendo y tú vas haciendo muchas cosas para que de una u otra manera tu imagen no se vea afectada”, afirmó 'La Valdiri' en su cuenta de Instagram.

Las reacciones de usuarios

Los comentarios a través de X, anteriormente Twitter, y en Instagram no se hicieron esperar luego de este anuncio que acabó con los rumores de la relación.

"Ella nunca lo amo! Siempre fue su apoyo emocional. Fin", dijo una seguidora en los comentarios de la fotografía que Andrea Valdiri publicó en su cuenta de Instagram en su reciente viaje a París.

Andrea Valdiri y Felipe Saruma se separaron, nada más pienso en él que se alejó de todos sus amigos, pero bueno cada quien pic.twitter.com/MXlNxPyDx2 — Juanxxo (@Boss_juanr) November 23, 2023

Lloremos con Saruma! 🥹😞



Ese hombre es lo mas lindo y la demostración de amor que le dió a Andrea y sus hijas que nos mostraron por redes, fue lo más lindo. pic.twitter.com/EHbqzDQSFz — Diana Duarte (@DianaDuarte04) November 23, 2023

Uno compara las historias de IG de la Valdiris con la historia de Saruma y ya se sabe quien es el que no amó nunca en esa relación... — Maho Lucena Puello 🦄 (@mlucenap) November 23, 2023

Se me metió un saruma y valdiri terminaron en el ojo 😪 pic.twitter.com/4wI1rEYiBq — Carolina M (@CMOF30) November 23, 2023