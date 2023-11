A Mónica Rodríguez la atracaron a cuchillo: los ladrones se le metieron al taxi, ¡vivió pesadilla!

Los delincuentes hicieron de las suyas y atracaron a la presentadora.

La reconocida presentadora de noticias, Mónica Rodríguez, se convirtió en víctima de la creciente ola de inseguridad que afecta a Bogotá. A través de su cuenta de X, la periodista denunció un asalto violento en el que fue amenazada con un cuchillo mientras se desplazaba en un taxi por la capital colombiana.

El lamentable suceso ocurrió en la noche del jueves, 23 de noviembre, alrededor de las 7:00 p.m. Mónica Rodríguez relató que se encontraba en un taxi cuando, de manera abrupta, los delincuentes abrieron la puerta del vehículo, la amenazaron con un cuchillo y le arrebataron sus pertenencias. A pesar de sus intentos por perseguir a los criminales, no logró darles alcance.

En su mensaje en redes sociales, la presentadora expresó: "Me robaron el celular, abrieron la puerta del taxi en el que iba, me amenazaron con cuchillo y se fueron, salí corriendo detrás y se montaron a un Clio gris oscuro, no alcancé a ver placa @PoliciaBogota @seguri".

La denuncia de Rodríguez resalta la peligrosa situación de inseguridad que afecta a los ciudadanos, incluso a figuras públicas como ella.

Solidaridad y apoyo de los seguidores

Tras compartir su experiencia, Mónica recibió mensajes de solidaridad y apoyo por parte de sus seguidores en redes sociales. Comentarios como "Lo importante es que usted esté bien", "Nuestra sororidad contigo estimada Mónica" y "Dios Moni… lo siento MUCHO. Lo importante es que estés bien después del susto" reflejan la preocupación y el cariño de quienes siguen su trabajo.

Este incidente resalta la creciente problemática de seguridad en Bogotá, donde los casos de asaltos y robos han ido en aumento. La situación ha generado inquietud en la ciudadanía y ha llevado a un llamado de atención a las autoridades para reforzar las medidas de seguridad y protección.