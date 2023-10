“Robaron” a Amparo Grisales en pleno camerino de ‘Yo me llamo’: todo terminó en risas

Una particular situación sucedió tras bambalinas del showm que dejó incómoda a la 'Diva'

Amparo Grisales ha dado mucho que hablar en esta temporada de 'Yo me llamo'. Desde comienzos del programa ha protagonizado incónicos momentos que la han puesto en las mirada de los televidentes.

En un capítulo reciente, César Escola hizo un comentario que rápidamente se robó la atención tanto del público como de los fans del programa musical. “Hubo hace un par de días un robo en el camerino de Amparo Grisales, pero mejor que ella explique cuál fue (...) Apareció un vestido roto”, dijo Escola.

Puede leer: ¡Confirmado! Andrea Valdiri y Felipe Saruma están juntos en romántico y lujoso viaje

Inmediatamente el cantante de música popular intervino con una actitud bastante burlesca en la que explicó que, “No, es que yo vi un pedazo de tela en el piso. No me lo robé, lo vi (...) Yo dije ‘se lo voy a poner a mis mangas’ ”, agregó: “si uno no aprende de las que saben entonces qué es lo que pasa”.

Amparo también quiso dar su opinión y contó que una parte de los enterizos que había lucido en el programa se había perdido, para su sorpresa, lo vio haciendo parte del outfit de su compañero en el Templo de la Imitación.

La cómica situación desató una ola de burlas y risas. Aquí el capítulo completo