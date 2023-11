“Tiene su raye en la cabeza”: Jessica Cediel se grabó de rodillas alabando a Dios y desata polémica

La presentadora se grabó y publicó el video donde muestra como adora a Dios.

La reconocida modelo y presentadora colombiana, Jessica Cediel, ha vuelto a generar controversia en las redes sociales tras compartir un video en su cuenta de Instagram donde muestra un momento íntimo de comunión y oración en pijama.

Mientras algunos elogiaban su compromiso y fe hacia Dios, otros dirigieron críticas intensas y hasta cuestionamientos sobre su salud mental.

En el video, Jessica Cediel se muestra arrodillada, elevando plegarias al cielo y compartiendo un momento de conexión espiritual. La elección de una canción acompañante y su atuendo en pijama fueron elementos que llamaron la atención de sus seguidores.

La modelo, reconocida por su presencia en la industria del entretenimiento colombiano, comentó en la publicación: "De rodillas ante el rey. Y sí, esta soy yo, esta es la Jessica que tal vez no están acostumbrados a ver, pero déjenme decirles que sin esta Jessica íntima, la figura pública de Jessica Cediel que ustedes conocen no sería nada".

Reacciones divididas: elogios y críticas intensas

El video generó una amplia variedad de reacciones por parte de los seguidores de Jessica Cediel. Mientras algunos elogiaron su sinceridad, compromiso religioso y valentía al compartir un momento tan íntimo, otros expresaron críticas intensas.

Entre las críticas más destacadas se encuentra la referencia al versículo bíblico Mateo 6, versículo 5, que aborda la oración en privado: “Y cuando ores, no seas como los hipócritas; porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres; de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Más tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto; y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público”, le escribió un seguidor.

Algunos seguidores sugirieron que Cediel debería reflexionar sobre dicho versículo y mantener su vida religiosa más privada.

Además, comentarios sobre la salud mental de la modelo también surgieron. Un seguidor expresó: "Honestamente no la juzgo porque en mi opinión ella no es normal, me refiero a que ella tiene su raye en la cabeza, un día es una cosa, otro día es otra y así, y lo juro que no lo digo con mala intención, pero se nota que debe buscar ayuda profesional".