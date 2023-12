“Golpes que me mandaban a la clínica”: La Valdiri abrió su corazón y dio inesperado testimonio

En una entrevista, ‘La Valdiri’ confesó que su mamá tuvo que aguantar varios golpes por parte de su papá, quien tenía problemas de consumo de sustancias.

Andrea Valdiri ha emergido como un fenómeno en las redes sociales desde 2017, capturando la atención de millones de usuarios con su belleza y habilidad para el baile. Este reconocimiento la ha consolidado como una de las creadoras de contenido más exitosas en la actualidad. Sin embargo, pocos conocían la historia de maltrato en su infancia.

A pesar de su actual vida lujosa, Valdiri compartió que su infancia estuvo marcada por la adversidad. Junto a su madre, Carmen Valdiri, tuvo que enfrentar situaciones difíciles debido a las adicciones de su padre y la falta de recursos económicos. En una entrevista con Caracol Televisión, la madre de la influenciadora abrió su corazón:

“Tuvimos un matrimonio, en un principio, normal. Con el tiempo, las cosas cambiaron por el alcohol y la droga. Cuando la droga entra a un hogar, lo destruye, es un demonio, y yo no sabía cómo manejarlo. Me tocó aguantar muchas cosas, golpes a mí y a mis hijas, borracheras, escándalos. Eran golpes serios que me mandaban a la clínica, y Andrea también terminó allá por lo mismo”.

Andrea Valdiri, en medio de estas circunstancias, compartió que su madre no tenía los recursos suficientes para pagar sus estudios, por lo que tuvo que encontrar soluciones creativas:

“Me tocó acercarme a la universidad por medio de una beca. Recuerdo que cuando el entrenador de fútbol me vio, me pidió que corriera. Después de una prueba, me aceptó en el equipo y me otorgó una beca completa. Solo tuve que pagar unos 50 mil pesos por los papeles”.

A pesar de las dificultades, las cosas mejoraron después de la universidad, y el pasado triste quedó atrás.

Carmen Valdiri señaló que, aunque las heridas no se pueden borrar, han perdonado a su padre, Eduardo Ospina. Él logró recuperarse del consumo de sustancias y actualmente mantiene una buena relación con su hija y su exesposa..