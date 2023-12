Un programa de televisión reveló la imagen de la presentadora caleña.

Hay rumores circulando sobre el posible embarazo de Carolina Cruz, presentadora de ‘Día a día’, especulación que se originó a raíz de una fotografía en la que aparentemente se nota una protuberancia en su abdomen, según informó los presentadores de ‘Lo sé todo’.

“En la sala de redacción de ‘Lo sé Todo’ nos ha llegado información que podría indicar que ella estaría en estado de embarazo”, comentó el presentador Ariel ‘El Gordo’ Osorio.

“Aquí comentamos que la presentadora que se rumora que está embarazada es Carolina Cruz“, añadió el presentador, quien estuvo ausente por un tiempo del programa por un tema de salud.

Elianis Garrido, otra presentadora del programa, expresó su opinión diciendo: “Pero yo la he visto subiendo fotos haciendo ejercicio y luciendo un cuerpazo espectacular”.

Osorio continuó diciendo: “Hay una serie de fotografías en las que se nota que tiene una barriga más abultada. No es solo una foto; de hecho, contamos con más imágenes, y también se puede observar a través de su historia de Instagram, algunas fotos que darían cuenta del posible embarazo”, comentaron los presentadores.

Esta es la imagen que ‘Lo sé todo’ publicó en su emisión en vivo de este viernes 1 de diciembre con la cual, Carolina Cruz estaría embarazada.

Carolina Cruz habló sobre la posibilidad de tener hijos

Carolina sostiene actualmente una relación con el piloto Jamil Farah. A través de su cuenta de Instagram, la presentadora ha presumido su relación y el amor que se tienen.

En cuanto a hijos con su actual novio, la presentadora comentó en una entrevista con Semana: “Tampoco hemos discutido eso. Son temas que aún no hemos abordado ni tocado. Creo que no estamos pensando en eso en este momento; estamos enfocados en seguir conociéndonos, disfrutando de la vida, pasándola bien y viajando. Ambos estamos experimentando un gran momento en nuestras carreras, cada uno con sus responsabilidades y compromisos. Entonces, no es un proyecto que haya sido conversado o del que hayamos hablado“.