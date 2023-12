A pesar de la creciente preocupación por su salud, el proceso de obtener un diagnóstico certero resultó ser un desafío considerable para el artista Jhon Alex Castaño. ¿Qué es lo que tiene?

Jhon Alex Castaño compartió su desafiante batalla contra el síndrome de Cushing, en una reveladora entrevista con el programa "Historia Clínica" de Canal RCN. El intérprete de música popular, se sinceró sobre la enfermedad que transformó drásticamente su existencia, llevándolo al umbral de la muerte.

A sus 40 años, tras una opulenta celebración por su cumpleaños, Castaño comenzó a experimentar síntomas físicos inusuales que, en un principio, pasaron desapercibidos. No obstante, la persistente inflamación en su rostro y articulaciones se volvió innegable, impulsándolo a emprender una búsqueda incesante de respuestas y afrontar un diagnóstico desafiante.

Castaño compartió sus experiencias: "Yo siempre he sido un hombre enérgico, pero empecé a sentir los guayabos raros, que me palpitaba el corazón duro, empecé a sentir mucha pereza, sin ánimo, con desaliento y tenía la cara y las manos hinchadas y volvía y me tomaba cualquier chorrito y ya eran tres a cuatro días maluco".

A pesar de la creciente preocupación por su salud, el proceso de obtener un diagnóstico certero resultó ser un desafío considerable para el artista. "Empecé a ir al médico, a sacarme sangre. Unos decían que era la tiroides, otros decían otra cosa, que tenía lo uno, que hasta estaba embrujado. Mejor dicho, de todos los dictámenes. Me hacían exámenes y no me encontraban nada", confesó Castaño, resaltando la incertidumbre que rodeaba su condición.

ue gracias al endocrinólogo Otmaro Belalcázar, un seguidor devoto del trabajo del cantante, que se logró un avance significativo. Después de seguir de cerca el caso a través de las redes sociales, Belalcázar invitó a Castaño a su consultorio para una evaluación exhaustiva que finalmente arrojó el impactante diagnóstico de Síndrome de Cushing.

Según la 'Mayo Clinic', el Síndrome de Cushing se origina a partir de un exceso prolongado de cortisol, la hormona del estrés, con posibles ramificaciones en la salud que incluyen problemas de presión arterial, una joroba de grasa entre los hombros, cara redondeada y estrías en la piel.

En el caso de Jhon Alex Castaño, el desencadenante de la enfermedad se asoció a diversos factores, como los hábitos perjudiciales con el alcohol y la automedicación con Hidrocortisona, un medicamento regulado para la hinchazón. El cantante reflexionó sobre estas acciones, advirtiendo sobre los riesgos de la automedicación: "Automedicar es un suicidio, automedicarse es una locura, yo casi pierdo mi vida por automedicarme”.

Tras un año de tratamiento y un alejamiento temporal de los escenarios, Jhon Alex Castaño experimentó una mejoría en su salud. No obstante, es consciente de la necesidad de mantener hábitos saludables y evitar el exceso en su estilo de vida para asegurar una recuperación completa y sostenible. Su historia se erige como un testimonio inspirador de superación y un recordatorio sobre la importancia de preservar tanto la salud física como la mental en la travesía de la vida.