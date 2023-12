Por estas fotos, aseguran que Melissa Martínez estaría saliendo con el hijo de un excontralor

La bella presentadora estuvo de paseo y al parecer, lo hizo muy bien acompañada.

La famosa presentadora Melissa Martínez, se encuentra en el centro de la polémica desde la noticia de su separación del futbolista Matías Mier. Sin embargo, los rumores sobre su vida amorosa no han cesado, y la atención se centra ahora en una posible relación con Andrés Anaya, hijo del excontralor de Santander, Fredy Anaya.

Los indicios que apuntan a esta nueva conexión amorosa se intensificaron después de que Melissa compartiera detalles de su visita a Bucaramanga durante el fin de semana en sus redes sociales. La presentadora, ha mantenido a sus seguidores intrigados con publicaciones que sugieren una cercanía con Andrés Anaya.

Las supuestas pruebas de su relación

En redes sociales, ambos protagonizaron publicaciones que avivaron los rumores. Melissa Martínez compartió una foto en la que mencionaba humorísticamente: "No voy a decir que metí mano porque no he hecho nada, solo vine a comer". En el video, mostraba una paella que disfrutó durante su estadía. Curiosamente, Andrés Anaya también compartió una imagen de una paella en su feed de Instagram, generando especulaciones sobre una posible conexión entre ambos.

Otro detalle que no pasó desapercibido fue la coincidencia en las historias de Instagram. Melissa mostró una copa de vino con una camisa al fondo, portando un símbolo distintivo. En una sincronía sorprendente, Andrés Anaya publicó una imagen similar en su cuenta.

La intriga se intensificó con una tercera imagen en blanco y negro publicada por Andrés, donde abraza a una mujer sin revelar su rostro. La ropa que lleva la mujer guarda similitud con la que usó Melissa, alimentando aún más los rumores.

Hasta el momento, ni Melissa Martínez ni Andrés Anaya han confirmado oficialmente su relación, dejando a sus seguidores en vilo y generando expectativas sobre el desarrollo de este posible nuevo capítulo en la vida sentimental de la presentadora.