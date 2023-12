“Se tiene que evaluar” Melissa Martínez se despachó contra Teófilo por lo sucedido en Ibagué

La reconocida periodista deportiva dio a conocer su opinión respecto a este tema, que tiene en aprietos al futbolista barranquillero.

En un nuevo episodio que envuelve al delantero, Teófilo Gutiérrez, la Dimayor ha impuesto una sanción por una conducta considerada "supremamente grave y delicada".

El futbolista, de 38 años y perteneciente al Deportivo Cali, enfrenta una suspensión de cuatro fechas y una multa de un millón cinco mil pesos ($1.005.000) por presuntamente tocar las nalgas de una mujer de logística durante el descanso del partido Deportes Tolima vs. Deportivo Cali.

Según la explicación de la Dimayor, el jugador habría tocado de manera inapropiada a una mujer encargada de la logística del partido que se celebró en el estadio Manuel Murillo Toro de Ibagué el pasado miércoles 29 de noviembre.

Lo que dice la Dimayor

La Comisión Disciplinaria de la Dimayor, emitió un comunicado detallando la conducta abusiva de Teófilo Gutiérrez, señalando que el hecho fue presenciado por el oficial de medios de la Dimayor y un operario de la empresa de transmisión del partido. Ambos testigos están dispuestos a declarar para corroborar lo sucedido.

"El día sábado 25 de noviembre, en desarrollo del partido disputado en el Estadio Manuel Murillo Toro de la ciudad de Ibagué, entre Deportes Tolima y el Deportivo Cali, se presentó un hecho que consideramos supremamente grave y delicado desde todo punto de vista, que tuvo como protagonista al jugador TEÓFILO ANTONIO GUTIÉRREZ RONCANCIO, quien según se nos informó, al momento de desplazarse del terreno de juego hacia el camerino del equipo visitante, más exactamente en el dummy dispuesto en la entrada del túnel, al pasar por el lado de una de las personas dispuestas por el club para la logística del partido de sexo femenino, le tocó sus partes íntimas (nalgas) pegándole una palmada", explicó la Dimayor.

La sanción impuesta al atacante, además de la suspensión de cuatro fechas, incluye una multa económica. La decisión se basa en la infracción descrita en el literal g) del artículo 63 del CDU de la FCF. La Dimayor insta al Deportivo Cali a realizar campañas de sensibilización con el jugador para promover el respeto por la dignidad de las mujeres y rechazar cualquier manifestación que constituya violencia de género.

La responsabilidad de iniciar estas campañas pedagógicas recae en el club del delantero, el Deportivo Cali. La Dimayor busca que se promuevan espacios en los que prime el respeto y se repudie cualquier forma de violencia de género en los escenarios donde el equipo actúe como local.

Melissa Martínez se despachó contra Teófilo

La periodista Melissa Martínez se destapó y dio su opinión sobre este polémico tema en medio del programa El VBAR. Martínez manifestó su rechazo a las acciones de Gutiérrez y señaló la necesidad de que el jugador evaluara su comportamiento, además de criticar fuertemente que este tipo de situaciones sigan sucediendo hoy día, finalmente lamentó que no haya material fotográfico para probar el incidente.

“Lo de Teófilo Gutiérrez es gravísimo. Yo el lunes lo mencioné fuera de micrófono porque era algo que estaba en investigación, ya la DIMAYOR oficializa la sanción de cuatro jornadas. Creo que Teófilo se tiene que evaluar, no es un jugador de 15, 18 o un sub-20, ni siquiera así lo fuera”, indicó la periodista deportiva.

Teófilo respondió molesto luego de ser sancionado

En un comunicado dio a conocer su punto de vista y manifestó que no es cierta tal queja de la mujer, “(...) Es importante para mí clarificarle a la opinión pública que siempre he profesado el mayor de los respetos hacia las mujeres, no solo en el campo personal, sino también profesional y deportivo, razón por la cual esas afirmaciones calumniosas que se me realizan carecen de total fundamento y no se compadecen con lo ocurrido en la zona de traslado en el interregno del entretiempo del partido disputado (...) por cuanto una situación no probada ni confrontada no puede derivar en una sanción administrativa como la a mí impuesta, ni mucho menos de otra índole. Reiterando, nuevamente, mi fiel compromiso con el respeto de y así la mujer”.