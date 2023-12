El pomposo árbol de Navidad, protagonista indiscutible de la grabación, es un derroche de lujo y elegancia. Adornos como bolas navideñas con glitter, luces amarillas y ornamentos en colores naranja, rojo y dorado han dado vida a este símbolo decembrino.

Como era de esperarse las celebridades no se quedan atrás en la decoración festiva de sus hogares. Entre las personalidades que han dejado a sus seguidores maravillados con su espíritu navideño se encuentra la adorable familia de Falcao García y Lorelei Tarón.

Lorelei Tarón y Falcao García, conocidos por ser una de las parejas más queridas y admiradas en el mundo del entretenimiento, no solo destacan por su amor incondicional, sino también por la hermosa familia que han construido a lo largo de los años. Con cuatro dulces niñas y un encantador varón, su núcleo familiar se ha convertido en un referente para muchos seguidores.

Recientemente, Lorelei Tarón compartió con sus más de un millón de seguidores un tierno video que revela la majestuosidad de su decoración navideña. El pomposo árbol de Navidad, protagonista indiscutible de la grabación, es un derroche de lujo y elegancia. Adornos como bolas navideñas con glitter, luces amarillas y ornamentos en colores naranja, rojo y dorado han dado vida a este símbolo decembrino.

Pero la atención no se detiene ahí. La familia García Tarón ha llevado la decoración un paso más allá al incorporar un artículo con forma de tren, adornado con pequeños cajones que han capturado la curiosidad de los hijos del famoso deportista. Entre los cajones, se descubren recipientes vacíos y otros que esconden sorpresas, como pequeñas burbujas de chocolate.

Puede leer: Acusan de ‘cazafortunas’ a Fanny Lu tras casarse con un millonario: la escandalosa fortuna

Con la icónica canción de Michael Bublé, ‘It’s Beginning to Look a Lot like Christmas’, de fondo, Lorelei Tarón anunció oficialmente que la época decembrina ha llegado a su hogar. Su publicación en redes sociales refleja no solo el espíritu festivo, sino también la unión y alegría que caracterizan a esta familia.

Este gesto no solo ha emocionado a sus seguidores, sino que también ha inspirado a otros rostros conocidos, como Luis Díaz, Jessi Uribe, Julieta Piñeres y Valerie Domínguez, quienes han decidido sumarse a la mágica temporada navideña con todo su esplendor.

Pero la atención no se detiene ahí. La familia García Tarón ha llevado la decoración un paso más allá al incorporar un artículo con forma de tren, adornado con pequeños cajones que han capturado la curiosidad de los hijos del famoso deportista. Entre los cajones, se descubren recipientes vacíos y otros que esconden sorpresas, como pequeñas burbujas de chocolate.

Además: “Nos estábamos matando”: la fuerte confesión de una actriz de Los Reyes

Con la icónica canción de Michael Bublé, ‘It’s Beginning to Look a Lot like Christmas’, de fondo, Lorelei Tarón anunció oficialmente que la época decembrina ha llegado a su hogar. Su publicación en redes sociales refleja no solo el espíritu festivo, sino también la unión y alegría que caracterizan a esta familia.

Este gesto no solo ha emocionado a sus seguidores, sino que también ha inspirado a otros rostros conocidos, como Luis Díaz, Jessi Uribe, Julieta Piñeres y Valerie Domínguez, quienes han decidido sumarse a la mágica temporada navideña con todo su esplendor.