El influencer, quien reside en Bucaramanga, dijo que ya emprendió acciones legales contra la persona que, según él, se adueñó de los diseños que le compró hace unos meses.

Dominic Wolf, el alemán conocido por sus videos sobre Colombia, ha revelado que está siendo objeto de amenazas e insultos en redes sociales.

Wolf explicó a través de un video que el proveedor de una de sus marcas está difundiendo mensajes de odio en su contra, argumentando que el influencer omite pagos y se estaría lucrando abusivamente de una alianza comercial. Ante esto, el creador de contenido afirmó que cuenta con toda la documentación de su empresa en regla y que los pagos se realizaron puntualmente.

"He recibido muchos insultos, mensajes de odio e incluso amenazas de muerte, y esto tiene que parar. He estado haciendo videos positivos durante varios años, destacando el nombre de Colombia. Además, tengo emprendimientos aquí en Colombia que siempre ejecuto según la ley y con buenos valores", comunicó a través de sus redes sociales.

Puede leer: Revelan quien es el papá de 'Ángela Aguilar' de 'Yo me llamo': resultó ser popular cantante vallenato

Wolf también mencionó que este individuo estaría intentando extorsionarlo y quiere apropiarse tanto de la marca, los productos y hasta de sus redes sociales, bajo el argumento de que supuestamente son de su propiedad. Incluso, el sujeto presuntamente le ha pedido la suma de 250 millones de pesos para desistir de la fuerte campaña que emprendió hace poco en redes para desacreditarlo y afectar su imagen.

Según explicó el afectado, el hombre habría decidido iniciar una campaña de desprestigio de su nombre tras haber cortado una alianza comercial por "una serie de incumplimientos y baja calidad de los productos".

"El señor me llamó y me dijo que era dueño de mi empresa, que había registrado los diseños que compré a su nombre y que le pagara una suma de 250 millones de la nada para que me dejara tranquilo. Es decir, este señor intentaba apoderarse de mi marca de ropa, fundada hace más de dos años y registrada en la SIC".

Además: “Una persona cercana me tocó”: desgarrador testimonio de actriz de Rigo que sufrió abuso a los 9 años

Actualmente, la investigación está en manos de las autoridades competentes, quienes determinarán las responsabilidades de ambas partes en este caso que ha generado polémica entre los internautas.