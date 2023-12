La Liendra se gastó $217 millones de pesos en un solo día y explicó que compró: ni tenis, ni casa

¿Cómo se gastó todo ese dinero? Explicó a detalle.

El carismático creador de contenido, La Liendra, sorprendió a sus seguidores al revelar que se gastó la asombrosa suma de 217 millones de pesos en un solo día, pero aclaró que este desembolso no fue destinado a lujos extravagantes, sino al cumplimiento de sus obligaciones tributarias como empresario en Colombia.

Con un saludo peculiar, "Buenos días, les saluda un ser humano que el día de ayer se gastó 217 millones de pesos", La Liendra abrió la ventana a una explicación detallada sobre el destino de este considerable monto.

Aunque algunos consideraron la forma de compartir esta información como falta de respeto, el influencer destacó que este gasto fue una parte esencial de su responsabilidad como empresario.

Pago de impuestos y compromisos de su empresa

"Puedo, quiero y no me da miedo tener una empresa en Colombia", afirmó La Liendra, haciendo hincapié en que los 217 millones no fueron invertidos en propiedades, calzado lujoso o vehículos, sino que representan los impuestos regulares que un empresario debe cumplir. "Esa plata no me la gasté en una propiedad ni en unos tenis, ni en un carro, sino que eso es lo que normalmente tengo que pagar como un empresario", explicó.

La Liendra es propietario de su propia empresa de marketing digital, registrada como Lali S. A. en Medellín. En un acto de transparencia, compartió el desglose de su gasto, indicando que 40 millones de pesos se destinaron a la nómina de sus empleados y otros 56 millones corresponden al pago del IVA. El influencer destacó que aunque estos pagos puedan ser considerados elevados, se siente satisfecho de contribuir al país generando empleo y cumpliendo con sus obligaciones tributarias.

"Pagar esos 56 millones de pesos en IVA y pagar esos 25 millones en retención a la fuente no me duele tanto porque al final eso se va para el país. ¿Qué hacen con esa plata? Yo no sé, pero yo como empresario en Colombia estoy cumpliendo con mi parte que es generar empleo y pagar mis impuestos", afirmó La Liendra, concluyendo su explicación con un toque de humor al llamarlo un "chismecito empresarial".