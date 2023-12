“Lo que esta es necesitada”: Jessica Cediel dice que no le hace falta tener relaciones sexuales

Usuarios señalaron que ese tipo de confesiones es mejor guardárselas: “que mujer tan estresante”.

La reconocida presentadora Jessica Cediel, ha sorprendido a sus seguidores al revelar detalles íntimos de su vida durante una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram.

Cediel, quien ha sido protagonista de polémicas recientes por expresar abiertamente su fe cristiana en las redes sociales, no esquivó la pregunta sobre su vida sexual, generando un revuelo entre sus seguidores.

Ante la interrogante directa sobre cuándo fue la última vez que tuvo relaciones íntimas, Cediel respondió, dejando atónitos a sus seguidores: "No lo hago hace mucho y no me hace falta, porque cuando alimentas más el espíritu, la carne va muriendo, así que no he tenido ganas de estar con nadie o ni siquiera conmigo misma".

Críticas por su confesión

La revelación de la presentadora generó sorpresa y curiosidad entre sus seguidores, quienes expresaron sus opiniones, aunque algunas críticas también se hicieron presentes, cuestionando la exposición de su intimidad.

Cediel argumentó que su deseo sexual está actualmente "dormido" y que espera con tranquilidad el momento adecuado en el que llegue su futuro esposo, para despertar ese aspecto de su vida.

Sin embargo, algunos comentarios de los seguidores expresaron diversas opiniones, desde muestras de apoyo hasta críticas por considerar la revelación como innecesaria o excesiva: “No existe una opción en IG que bloqueé todo lo que salga de ella? De verdad, de todo corazón, que mujer tan estresante”, “Muchas explicaciones, la intimidad es personal. Aprenda niña”, “Estoy casi segura que le hicieron Miles de preguntas pero ella contesto solo esa porque es lo que en verdad le interesa, tiene el deseo reprimido no es más”, “El 80% de una relación es sexo que dices mujer ya te sientes como una de 89 años se murió todo”, “Hablando de bajar la carne , cuando se la pasa de mostrona en las redes”, “nooo ella lo que estas es necesitada”, fueron algunos comentarios.

La presentadora, conocida por su trayectoria en los medios de comunicación, continúa generando controversia y manteniendo a sus seguidores atentos a cada detalle de su vida, ya sea profesional o personal.