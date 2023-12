Paola Jara se destapó y reveló cómo se lleva realmente con los hijos de Jessi Uribe

La cantante contó los detalles que muchos querían saber, ¿es todo paz y amor?

La reconocida cantante de música popular, Paola Jara, no solo comparte su vida artística con el exitoso Jessi Uribe, sino que también ha abierto su corazón a la familia de su esposo, revelando detalles sobre su relación con los cuatro hijos del cantante.

A pesar de las críticas y comentarios en medios públicos y digitales que han rodeado la relación de esta pareja, decidieron dar un paso importante y unir sus vidas en matrimonio, generando aún más interés sobre cómo sería la convivencia familiar, especialmente con los hijos de Jessi Uribe.

Paola Jara abordó este tema de manera franca y directa durante una entrevista con Eva Rey en su programa “Desnúdate con Eva”. La artista describió a los niños como "adorables" y dejó en claro que no hay tensiones ni falta de respeto entre ellos. Al contrario, se lleva bien con los hijos de su esposo y, con el tiempo, descubrió lo "lindos y tranquilos" que son.

Habló muy bien de los niños

"Yo respeto muchísimo, él es el papá, yo simplemente soy la esposa. Los niños tienen su madre, entonces cuando estoy con ellos los disfruto y disfruto de los momentos que podemos compartir", afirmó Paola Jara durante la entrevista. Además, destacó que, aunque al principio se sintió nerviosa por cómo sería la dinámica, la relación con los hijos de Jessi Uribe se ha desarrollado de manera positiva.

"No, no cuesta conectar. Al principio sí, claro, estaba muy nerviosa porque no sabía qué iba a pasar, y más por todo lo que había, pero ellos lindos, tranquilos y amorosos, entonces no ha sido para nada difícil", agregó la cantante.

Jessi Uribe también ha hablado sobre la relación entre Paola Jara y sus cuatro hijos en una entrevista previa con La Red. El cantante expresó su gratitud a Dios por la armonía en la familia y mencionó que Pao ama a sus hijos. "Tenemos una relación muy bonita", comentó Jessi Uribe.

La pareja demuestra que, a pesar de las críticas y comentarios externos, han construido una relación sólida y respetuosa con los hijos de Jessi Uribe, consolidando así su unión familiar.