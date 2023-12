Jessica Cediel y Jeringa vivieron pesadilla en África: “Nos deportaron como delincuentes”

La pareja había llegado a grabar 'La vuelta al mundo en 80 risas', pero vivieron drama.

La nueva temporada de 'La vuelta al mundo en 80 risas' trae consigo no solo risas y aventuras, sino también inesperados desafíos para las parejas participantes. En este caso, Jessica Cediel y 'Jeringa' vivieron un dramático episodio mientras intentaban ingresar a Senegal, África, para grabar el exitoso programa de Caracol Televisión.

La pareja, inicialmente destinada a explorar Senegal y Praga, tuvo que cambiar abruptamente sus planes debido a un incidente con las autoridades senegalesas. Según relató Jessica Cediel en 'Día a día', las complicaciones comenzaron cuando el consulado del país africano en Colombia les aseguró que podrían obtener la visa a su llegada.

Sin embargo, al llegar a la inmigración de Senegal, se les exigió la visa, y al no tenerla, se les prohibió la entrada.

Los trataron muy mal

"El señor nos regañó superfuerte y nos dice: 'Ustedes no pueden entrar, tienen que tener la visa'. ¿Ustedes han visto 'Alerta aeropuerto'? Así… nos cogieron a todos y él 'Go, go, go [váyanse]'", describió Cediel.

Además, señaló que el trato fue brusco, llegando al punto de ser agarrados y escoltados como si fueran delincuentes.

"Nos deportaron como delincuentes. Nos llevó la policía al avión, regresamos [a París], la misma gente de azafatas nos dijo: 'Qué pena con ustedes la situación, no debió haber pasado, cuando lleguen tienen que esperar a que todo el mundo desembarque'", agregó la presentadora, que lloró por la forma en la que fueron tratados.

Este inesperado giro en la trama obligó a la pareja a modificar su ruta y dirigirse finalmente a Francia y República Checa. A pesar de la situación incómoda, Jessica Cediel y 'Jeringa' continúan con ánimo y humor, listos para enfrentar los retos que les depare 'La vuelta al mundo en 80 risas'.