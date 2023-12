“Ganando en dólares”: Paola Jara confesó quien gana más dinero entre ella y Jessi Uribe

¿Quién tiene más dinero en el banco? La cantante fue honesta y respondió.

En una reciente entrevista con la reconocida periodista Eva Rey, la cantante antioqueña Paola Jara no solo habló sobre su carrera y proyectos, sino que también reveló algunos detalles sobre la vida financiera de ella y su esposo, Jessi Uribe.

La pregunta que desató la curiosidad de muchos fue directa: "¿Quién gana más entre Paola Jara y Jessi Uribe?".

La respuesta de la intérprete de 'Mala mujer' no se hizo esperar, aunque inicialmente intentó evadir el tema con risas cómplices. Sin embargo, al ser presionada por Eva Rey, Jara finalmente compartió algunos detalles.

Se confesó, ¿Quién gana más?

"No le he hecho cuentas. No tengo ni idea [de cuánto tiene en su cuenta bancaria]. Yo creo que él porque está haciendo muchas giras internacionales, entonces pues está ganando más en dólares, pero no me puedo quejar", expresó la cantante.

La referencia a las giras internacionales destaca un aspecto clave en las carreras de ambos artistas, ya que Jessi Uribe confesó recientemente que su tarifa por presentación supera los 100 millones de pesos, consolidándose como uno de los artistas más cotizados en la escena musical colombiana.

La pareja, conocida por su éxito en el ámbito musical y por su relación amorosa, ha consolidado carreras exitosas en la industria de la música popular. Paola Jara, reconocida por su talento vocal y carisma, ha logrado destacarse en el género, mientras que Jessi Uribe ha conquistado el corazón del público con sus temas y presentaciones en vivo.

La revelación de Paola Jara sobre las finanzas de la pareja, "facturando en dólares", refleja el éxito que ambos han alcanzado en sus respectivas carreras y cómo han sabido capitalizar oportunidades a nivel internacional.