Nelson Polanía Jr., hijo de la 'La gorda' Fabiola y 'Polilla', se cambió el nombre ¿Por qué?

Los comediantes de renombre han compartido los desafíos que enfrentó su hijo al abrirse sobre su orientación sexual, tanto con ellos como con sus amigos y seguidores.

Nelson Polanía Jr., hijo de 'La Gorda Fabiola' y 'Polilla', ha llevado a cabo un cambio significativo en su vida al dar inicio al año 2024. La familia, reconocida por compartir abiertamente su historia personal, ha sido especialmente transparente en relación con la revelación de la orientación sexual de Nelson Polanía Jr. en los últimos años.

La aceptación y el amor incondicional de sus padres hacia su hijo han sido temas destacados en los medios de comunicación y en las redes sociales.

Los comediantes de renombre han compartido los desafíos que enfrentó su hijo al abrirse sobre su orientación sexual, tanto con ellos como con sus amigos y seguidores. 'La Gorda Fabiola' ha demostrado en repetidas ocasiones su apoyo incondicional a su hijo, defendiéndolo de los comentarios negativos en las redes sociales.

Al iniciar el nuevo año, Nelson Polanía Jr. anunció a través de sus redes sociales un cambio significativo al revelar que se ha cambiado el nombre.

¿Por qué se cambia el nombre?

En un video publicado en su cuenta de TikTok, explicó que, al igual que su padre, compartía el mismo nombre, cumpleaños, hobbies e incluso se parecían físicamente, lo que generaba confusión en algunas personas.

“Mi papá y yo tenemos bastantes cosas en común: tenemos el mismo nombre, compartimos cumpleaños, compartimos hobbies, incluso nos parecemos físicamente, a veces, algunas personas piensan que yo soy mi papá o viceversa”.

Por esta razón, decidió cambiar su nombre de Nelson Polanía Jr. a David Polanía, revelando su segundo nombre y solicitando el apoyo de sus seguidores en este proceso de transformación.

“Pasamos de la era Nelson Polanía, que yo creo que duró bastante, a la era de David Polanía, ese es mi segundo nombre. Yo solo espero que ustedes me apoyen y me acompañen en este proceso, para que no se confundan más”.

De inmediato, los seguidores tanto de sus padres como los suyos no tardaron en expresar su apoyo, colmándolo de elogios y felicitaciones por su valentía y autenticidad.

Los comentarios reflejaron mensajes positivos como: "¡Superbién, es excelente tener un segundo nombre!", "Mucho gusto, David", "Bueno, pues, ¡Hola, David!", "Así es, no es solo ser reconocido por ser hijo de su papá, sino por quién es y lo que va a lograr", "Yo experimenté un problema similar, aunque no soy famoso, y actualmente nadie me llama por mi primer nombre", entre otros.