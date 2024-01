Los artistas han tenido roces por estos días, ¿por qué?

En un completo dilema se han visto involucrados los dos cantantes de música popular, a raíz de un malentendido que surgió en medio de una presentación en Mosquera-Cundinamarca en la que coincidieron.

Según rumores, Yeison Jiménez en un acto desagradable le habría saboteado el sonido a su compañero de profesión para impedir que realizara su show con normalidad. Este chisme fue incrementando al punto de que el señalado tuvo que salir a explicar varias veces su punto de vista y así defenderse de las acusaciones en su contra.

En un primer momento, Jiménez declaró que: "Siguen tratando de robar en nombre de mi familia y de mis hermanos. Hay varios perfiles hechos con el nombre de Heidy Jiménez y Alejandro Jiménez, tratando de estafar a la gente, supuestamente vendiendo celulares. Nadie en mi familia está vendiendo nada".

Al ver que en redes aún se habla del tema y lo siguen mencionando al respecto, decidió hacer un live en Instagram para dar más detalles de su versión. “Alguien vuelve y me hace el comentario: no, que qué cagada, porque Posada estaba pensando de pronto que era usted y que no se qué. Y yo dije: no ¡ya no me lo mamo más! No me aguanto más este temita. Llamé al que era mánager mío, Rafael Muñoz, y le dije: hágame un favor. Comuníquese con su amigo y dígale que si me puede regalar un minuto. Un minuto, que quiero hablar con el mánager de Posada a decirle quién y por qué me está involucrando a mí en esto. Y, efectivamente, Rafa me dice que él como que estaba viajando y no se pudo comunicar. Hablé más o menos unos 25 minutos con Rafael”.

Luego, Jiménez hizo énfasis en que él no le saboteó el sonido a Posada, pues ni siquiera estaban en la misma tarima.

“Voy a resumir la historia de esta manera. Número uno. Yo no tengo dos equipos de trabajo. Yo solamente tengo un equipo de trabajo, que consta de 25 personas más o menos en escena, los cuales todos, desde los conductores hasta yo, estábamos en otra tarima, en ese preciso momento cantando en Mosquera. ¿Listo? Creo que es la primera muestra de que no tengo nada que ver con esto es esa, estaba en otro compromiso. Número dos. Pueden llamar a cualquier persona que haya hecho parte de mi equipo de trabajo durante toda mi historia musical, 13 años, y hay ingenieros que salieron mal conmigo y no fuimos amigos… Y que, de pronto, no terminamos en unos términos normales; pero ninguno de ellos les va a decir que en el transcurso de mis 13 años de carrera yo le he dicho a una persona de mi equipo de trabajo que se le tire el sonido a un artista. En los 32 años que tengo y en los 13 años que llevo de carrera, eso no existe”, argumentó para cerrar el tema.