“Tiene una acusación por acoso a un menor de edad”: buscan sacar a Aleks Syntek de La Voz Kids

A pesar de que el hecho habría ocurrido en 2018, con un joven inglés al que el artista le envió una serie de mensajes, los internautas se han encargado de revivir el tema en redes sociales, a propósito del estreno de La Voz Kids.

Tras el furor del lanzamiento de “La voz Kids” en Caracol TV el 9 de enero, Áleks Syntek, cantautor mexicano y nuevo juez de esta séptima temporada, ha despertado todo tipo de críticas en redes sociales. Todo está relacionado con un escándalo que protagonizó en 2018 con el influenciador británico Lemon Brick, quien entonces tenía 17 años y compartió conversaciones en las que Syntek le habría enviado mensajes inapropiados. Ahora los internautas piden la salida del mexicano del programa de Caracol.

La controversia se centra en la idoneidad de Syntek como mentor en un show infantil, dado el escándalo previo. Aunque no se presentaron cargos legales contra Syntek por este incidente, su pasado ha sido resaltado en redes tras su aparición en el programa, con acusaciones de conducta inapropiada, y calificadas como acoso, al tratarlo de “bonito” y “sexy”.

“Hey, amigo, sinceramente no recuerdo esta conversación contigo pero obviamente fue una broma inocente y te ofrezco disculpas. Tengo una familia. Dos niños hermosos y una encantadora esposa y nos están poniendo en peligro. Puedes destruir una buena y bonita familia con ese post que exhibes en tus historias. Si tú eres una buena persona, un buen ser humano, deberías quitar ese post que me involucra. Espero que estés consciente de lo que estás haciendo. Gracias”, fue uno de los apartes de la conversación que publicó el británico.

Syntek respondió a la situación en su momento, explicando que había decidido no defenderse públicamente para no dar más relevancia al asunto. En una entrevista con Yordi Rosado, afirmó que le aconsejaron mantenerse en silencio para evitar empeorar la situación. Este video ha vuelto a aparecer en redes y muchos lo han tildado de “descarado”.

“Cuando me asesoré me dijeron ‘Ni demandes, ni la hagas de tos, ni te defiendas ni nada, mejor quédate calladito. Es bien feo no tener derecho a réplica, pero entre más hablara del tema, se iba a hacer más grande y lo mejor era dejarlo contenido porque me estaba haciendo mucho daño”, aseguró el cantautor en dicho momento.

A pesar de que el incidente no tuvo consecuencias legales, sí afectó la percepción de Syntek a nivel internacional, aunque mantuvo el apoyo de su público en México. El cantante expresó que en otros países se formó una imagen negativa sobre él debido a estas acusaciones.

Ahora, con su participación en “La voz Kids”, las redes sociales han reavivado el debate sobre su presencia en el programa, con usuarios expresando su descontento por la decisión del canal de incluir a Syntek a pesar de su pasado controvertido.

Hasta ahora no ha habido nuevos pronunciamientos al respecto, ni por parte del jurado ni del canal de televisión. Lo cierto es que el debate toma fuera en redes sociales, e incluso se lee, por parte de loa internautas, que el mexicano debería abandonar el programa.