“Tenía la frecuencia cardíaca muy alta”: Actor de ’50 sombras de Grey’casi se muere

El reconocido actor norirlandés, Jamie Dornan, de 41 años, se encuentra en proceso de recuperación tras ser hospitalizado en Portugal debido a un encuentro cercano con una oruga tóxica que casi le cuesta la vida.

La estrella de '50 Sombras de Grey' estaba de vacaciones con su amigo Gordon Smart cuando ambos tuvieron que ser ingresados de urgencia.

Según relató Smart en el podcast 'The Good, the Bad and the Unexpected' de la BBC, la situación se desencadenó después de una noche de fiesta y excesos alcohólicos durante sus vacaciones. Ambos despertaron con síntomas similares que inicialmente atribuyeron a una resaca común.

El incidente empeoró cuando Smart, experimentando síntomas asociados con un paro cardíaco, tuvo que buscar atención médica de emergencia. Mientras él estaba en el hospital, Dornan también comenzó a experimentar entumecimiento en las extremidades, lo que llevó a una llamada de ambulancia.

Los médicos diagnosticaron que no se trataba de un ataque cardíaco, como temían ambos amigos, sino de los efectos del veneno de una oruga procesionaria. Este veneno puede causar diversos síntomas, desde dermatitis irritativa hasta problemas respiratorios y entumecimiento de extremidades.

La rápida intervención del equipo médico evitó consecuencias graves para Dornan y Smart. Al salir del hospital, el peculiar encuentro tuvo un giro inesperado cuando los paramédicos solicitaron un selfie al actor, agregando un toque de humor a la situación.

Mientras se recupera, Dornan, conocido por sus roles en películas como "El turista" y "The Fall", centra ahora su atención en un nuevo proyecto cinematográfico programado para estrenarse a finales de enero en plataformas de streaming.