Con una variada programación que incluye artistas musicales de talla nacional, el Reinado del Arroz, deportes, shows de comedia, entre otras actividades, inicia este 31 de enero en Lérida las Ferias y Fiestas de Nuestra Señora de La Candelaria.

En diálogo con el alcalde de Lérida, Juan Carlos Amézquita Cárdenas, contó acerca de estas celebraciones que hace más de cuatro años no se cumplían en esta población al norte del Tolima.

“La invitación para que nos acompañen en las ferias, tendremos eventos tradicionales, humoristas como 'El Cuenta Huesos, nueve artistas musicales en tarima, entre ellos Yeison Jiménez, Farid Ortiz, Beto Pérez exvocalista de Los Tupamaros, Rock al Pueblo, la válida de motovelocidad, la travesía 52 K, una serie de eventos para que disfruten en Lérida”, indicó Amézquita Cárdenas.

El mandatario recordó que, también hay turismo para realizar en su población, pues cuenta con ríos y quebradas con los mejores balnearios para el tradicional paseo de olla, por supuesto, con precaución y cuidado del ambiente.

“Tenemos la Ruta del Agua que va desde el pueblo hasta la vereda Iguacitos con los balnearios Los Pijaos, Villa Amparo, La Bonita, Las Palmas, El Rubí. Hacia la cordillera están, El Tambo, Juntas, Juan Domínguez, Río Bledo, los cuales nos hacen ser un atractivo para compartir un sancocho de olla, pero con mucho cuidado y me dejen apagadas la fogatas y no me dejen botada la basura”, agregó.

El mandatario de los leridenses recordo también el turismo religioso, pues en la parroquia Nuestra Señora del Rosario está la imagen de la Virgen de Coloya; también las ruinas de Coloya, en la vereda que lleva el mismo nombre y, que al pie de esta antigua iglesia hay un cementerio indígena.