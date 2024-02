La casa de los famosos Colombia: Cristina Hurtado reveló detalles de su regresó a la TV

La presentadora y modelo paisa habla de su experiencia en este nuevo reality que se estrena pronto.

Hace 21 años Cristina Hurtado se encontraba siendo participante de ‘Protagonistas de Novelas’, encerrada en una casa estudio, compitiendo en un formato mezcla de talento y sobre todo, mucha convivencia.

Ahora, luego de dos años y medio ausente de la pantalla chica, y unos buenos años sin hacer parte del talento del Canal RCN, regresa a su casa para ser la presentadora de La Casa de los Famosos Colombia, el formato internacional que el RCN realiza de la mano de la plataforma Vix.

Con su belleza, talento y carisma, compartirá presentación junto a la siempre polémica Carla Giraldo, lo que promete dar mucho de qué hablar en este reality que se emitirá de lunes a viernes a las nueve de la noche, los fines de semana a las ocho de la noche, mientras que en la plataforma de streaming será 24 horas al día.

HOGAR DULCE HOGAR

-¿Cómo ha sido su regreso a casa, al Canal RCN?

Realmente ha sido algo muy lindo. Fue algo más que coincidencia, yo creo que fue el destino y Dios que lo quiso de esa manera, porque en ese momento yo tenía una propuesta de otras partes, pero cuando me llega esta noticia, simplemente me encantó, me enamoró, vibró mi corazón y sentí lo que uno tiene que sentir cuando a ti te proponen algo de esta magnitud.

Pero lo más lindo de todo era que se trataba del canal RCN, por lo que ha sido un regreso muy especial.

-Regresa a presentar un reality al canal donde comenzó hace 21 años participando en un reality…

Hace 21 años era participante de ‘Protagonistas de Novela’ y estaba encerrada en una casa estudio, pero había una gran diferencia, que hace 20 años no teníamos toda esa ayuda tecnológica que existe hoy en día, sin redes sociales y sin streaming o aplicaciones.

Todo lo que viene con ‘La Casa de los Famosos’ atrapará y enamorará a nuevas generaciones para llegar a mucho más público, a mucha más gente, y esto es maravilloso.

-Un formato de gran impacto en la televisión de distintas partes del mundo, pero nuevo en Colombia…

Creo que le hacía falta a Colombia. Le hacía falta un reality de esta magnitud, con estas especificaciones que lo hace muy atractivo para los colombianos que tendrán el poder en una casa que estarán viendo durante todos los días y hará parte de sus rutinas, además de poder estar conectados a través de la plataforma de Vix, 24/7, que hará que los habitantes de La Casa de los Famosos serán habitantes de las casas de los televidentes.

Todo esto es demasiado atractivo para el público, junto a la parte tecnológica, donde pueden ingresar a la casa en cualquier momento para poder verlos y poder desmitificar muchas cosas que tenía la gente en su mente desde ‘Protagonistas de Novela’.

-¿Cómo qué cosas?

Tras ‘Protagonistas de Novela’ muchas personas personas no dejaban de preguntarme sí a mí me mandaban a pelear, si habían libretos o si dormíamos en la casa estudio, porque muchos no creían que no salíamos de ella.

Ahora, con la posibilidad de seguirla 24/7 a través de Vix, la gente se podrá dar cuenta que no hay libretos y que todo es real.

Con ‘La Casa de los Famosos’ la gente podrá desmentir todos esos mitos. Es la vida en vivo.

-Una experiencia de encierro y de desconexión total…

Así es, y como ya han visto, muchos de los participantes se dedican al mundo de las redes sociales, por lo que será complicado para ellos lograr esa desconexión, lo que será otro punto en contra de nuestros participantes, porque les hará mucha falta esa conexión.

DE REALITY A REALITY

-¿Qué era lo más difícil para Cristina Hurtado en ‘Protagonistas de Novela’?

En mi época la falta de mi hijo, era por lo que más sufría, y también adaptarme al tema de las cámaras, estar vigilada todo el tiempo, porque habían cámaras hasta en el lugar del sanitario, pero con el paso del tiempo a uno se le olvida, se acostumbra, y ahí dejas de ser prevenido, dejas de actuar, y es lo que ocurrirá en La Casa de los Famosos.

Además, a diferencia de mi experiencia, ellos han visto las temporadas de La Casa de los Famosos de otros países, así que llegan más preparados y prevenidos, pero eso se acaba en 15 o 20 días de convivencia, y más sabiendo que la transmisión es 24/7.

Es ahí donde los televidentes dejarán de ver al famoso para conocer a la persona que está detrás de la estrella.

-¿Cómo ha sido el trabajo junto a Carla Giraldo?

Fue una decisión del equipo. Desde el principio sabíamos que trabajaríamos juntas. Carla es mi antítesis, por lo que hacemos un muy buen equipo porque nos complementamos.

Ella es jocosa, chistosa, no tiene pelos en la lengua, como todo el país la conoce, así que le podrá mucho picante muy interesante al programa, por lo que vemos en los ensayos, cuando estamos en nuestra convivencia normal.

.¿Cómo han reaccionado sus seguidores ante este regreso al canal?

La verdad, como siempre, mis seguidores son muy amorosos conmigo, y este regresó lo han tomado demasiado bien, están absolutamente felices, lo que demuestran con sus mensajes a través de son hermosos.

Me dicen que me extrañan luego de venir de un formato en el Canal Uno donde eran dos horas al aire todos los días en directo, aunque era un formato distinto.

-Un formato que culminó hace dos años y medio…

Yo abandoné la presentación porque quedé embarazada. Esa noticia fue muy trascendental para mis seguidores, para mi nicho, quienes estuvieron pendientes de mi proceso de embarazo y nacimiento de la bebé, de Mateo, su evolución, mi familia. Recibieron con demasiado amor a mi hijo y eso es invaluable.

-¿Siempre impulsando su faceta como emprendedora?

Llevamos unos años en este proceso, con mucha enseñanza, aunque no es fácil el tema empresarial con mi tema online, desarrollando todo tipo de productos, ahora lanzando mi línea de ropa exterior, continúo con mis polvos compactos que están en todo el país, sin dejar de lado la ropa interior.