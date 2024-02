Carlos Vargas contó cómo se enteró su papá militar que él era gay y la reacción que tuvo

Según relató el presentador, aunque él no era abiertamente gay, desde sus días de colegio su familia sospechaba de su orientación sexual.

El periodismo del entretenimiento en Colombia alberga diversas figuras que han conquistado el afecto y la admiración de su audiencia. Entre ellas, destaca Carlos Vargas, cuya carrera se ha erigido como un referente destacado en este ámbito.

'Carlitos' Vargas se ha distinguido como conductor del programa de chismes 'La Red', transmitido por Caracol Televisión, donde ha consolidado una trayectoria sólida a lo largo de varios años.

Con su personalidad enérgica y franca, el presentador ha despertado tanto elogios como controversias al abordar abiertamente aspectos íntimos de su vida, incluida su orientación sexual, sin rodeos ni reservas.

Según relató el presentador, aunque él no era abiertamente gay, desde sus días de colegio su familia sospechaba de su orientación sexual. Esto al parecer motivaba a su padre, Carlos Álvaro Vargas, a querer que él realizara el servicio militar.

“Mi papá fue militar, suboficial del Ejército. Mi papá quería que yo prestara servicio y mi mamá me dijo – mijo, si no quiere que su papá lo ponga a prestar servicio busquemos un colegio militar (...) en un deseo de mi papá de querer que su hijo fuera heterosexual de pronto quería que yo prestara servicio”, relató el presentador en una entrevista de Tropicana.

Según el famoso, la primera persona que supo que era gay fue su hermana, ya que sentía una confianza especial con ella. Sin embargo, un día, durante una discusión, su padre terminó enterándose y su reacción fue echarlo de la casa.

“Mi mamá me dice con un tono de voz normal – si usted va a ser así se va de la casa – yo tendría 22 años, después eso no se habló mas porque yo me sentía como con pena”, confesó.

Después de ese episodio, Vargas se fue a la universidad y fue entonces cuando recibió una llamada de su mamá, quien, como de costumbre, le expresó su apoyo y le pidió que no se fuera.

“Me voy a clases y mi mamá me llama al celular y me dice – ‘yo sé que usted me está escuchando, mijo, no se vaya de la casa que aquí también mando yo y yo soy su mamá, fresco’ – pero yo no era capaz de hablar porque tenía un nudo en la garganta”, contó.

Aunque al principio su relación con su papá fue incómoda, poco después él le expresó todo su cariño y admiración, y continuaron con su relación como de costumbre.

“Al regresar a la casa empieza como una situación de pena con mi papá, yo no era capaz de darle la cara. Mi papá ya con el tiempo me dice – ‘no, mijo, yo a usted lo quiero mucho, lo respeto y admiro cómo ha crecido como profesional’ – Entonces yo ya con mi papá mi relación desde hace muchos ha estado bien”, agregó el presentador.

El señor Carlos Álvaro Vargas Rangel falleció el 13 de julio de 2022 en el Hospital San Jorge de Pereira, donde estuvo varias semanas ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos.