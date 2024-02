Estas son las consecuencias que tuvo el actor por consumir drogas durante tanto tiempo.

El actor Julián Román, reconocido por su actuación en producciones como ‘El señor de los cielos’, ‘Hasta que te conocí’ y ‘Las muñecas de la mafia’, ha enfocado su carrera al teatro sin descuidar la televisión.

En entrevista con el programa ‘Impresentables’ de los 40 principales, Román confesó que durante años consumió cannabis, lo que le dejó fuertes alucinaciones, que estaban deteriorando su salud mental.

-¿Fumas marihuana? -preguntó la presentadora del programa.

- Fumé, fumé mucho, hasta que me empezó a dar paranoia, de un momento a otro me empezó a pegar mal, pero mal. -respondió el actor.

Después de la confesión, contó la historia por la que decidió dejar aquel vicio. Narró que la última vez que fumó terminó tirado en el piso del baño, escuchando que golpeaban la puerta para que abriera, pero sentía que lo iban a matar. Concluyó que fue una experiencia horrible.

No obstante, Julián no quiso ahondar sobre el tema y los conductores del programa respetaron la decisión, así que continuaron la entrevista preguntándole si le gustaría participar en algún reality.

“Siempre me han invitado. Me han invitado para MasterChef, me invitaron alguna vez para cuando hacían Protagonistas de novela”, dijo el actor, no negó ni confirmó una posible participación.