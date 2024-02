“Tendrá que humillarse públicamente”: Yeferson Cossio le ganó demanda a Westcol

El influenciador paísa, Yeferson Cossio, dio a conocer que le ganó una demanda a Westcol. Y afirmó que en este momento tiene 17 demandas activas en contra de otros colegas.

El miércoles 14 de febrero, Yeferson Cossio anunció en sus redes sociales que emprendió varias demandas en contra de colegas influenciadores por “calumnia”, pues según él hay muchas personas que obtienen ganancias hablando mal de él.

“Me cansé de quedarme callado y dejar que por no seguirles el jueguito hagan lo que se les dé la gana. Entonces empecé a demandar a todo el mundo”, dijo Cossio y añadió que por mucho tiempo sus abogados le habían insistido en que demandara y hasta ahora tomó la decisión de hacerlo.

Este anuncio lo hizo por medio de un video en sus redes sociales, en el cual habló de Westcol, el actual novio de Aida Victoria y quien ha estado envuelto en una polémica los últimos días por amenazar a un periodista.

Aunque Cossio no lo nombró directamente, sí se refirió a él diciendo: “uno que vivía lambiendo que yo era el héroe y esto, que por favor juntémonos. Quién sabe con cuántas mandó a decir, pero vi cómo era así con los demás, pues sentí asquito”. Además, dijo que la acción que tomó obligará a la persona demandada a “disculparse públicamente” por asegurar en sus redes sociales que Cossio es un “estafador”, señalando que no solo es WestCol, pues también hay 17 colegas más involucrados.

Puede leer: Aterrador hallazgo de un “amarre” en un embalse: esto fue lo que encontraron

Asimismo, el paisa compartió un documento en el que se lee que Luis Villa (Westcol), tendrá que “rectificar la información difundida en relación con el señor Yeferson Esteban Cossio Castaño, mediante una transmisión en vivo a través de su perfil personal de Kick”

Es de resaltar que esos señalamientos empezaron cuando el influencer Nicolás Arrieta reveló que Numan Pérez, un trader venezolano que trabaja con divisas digitales y que fue publicitado por Cossio en sus cuentas personales, era un presunto estafador.

Ante estas declaraciones, en su momento Yeferson Cossio dijo que tomó distancia de dicho trader, negó las acusaciones que lo relacionaban con él y afirmo que “en el pasado tuvo una relación por servicios de publicidad digital”.

Respuesta de Westcol

Lo anunciado por Cossio, tomó por sorpresa a Westcol, quien respondió por medio de un video en su cuenta de Instagram. En esta no solo se refirió a la demanda, pues afirmó que ha sido una semana muy pesada debido a las polémicas en las que se ha visto envuelto.

“Me han acusado por maltrato animal, me han acusado (de) que soy narcotraficante, que amenazo gente y una cantidad de cosas, que ya me da hasta pereza hablar de eso, pa’”, aseguro el creador de contenido.

Y aseguró que está en Miami, por lo que cuando vuelva a Medellín hablará con sus abogados.

“Voy a moverme con eso, porque, pues, es muy go****** que a uno le digan un montón de cosas que uno no es (...) yo estoy ready para lo que haya que pasar, no me quiero sentar en eso. Los abogados son los que se encargan de eso.”, sentenció.