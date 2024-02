Se casaron a los 80 años, tras 6 meses de noviazgo: abuelitos enviaron mensaje a los jóvenes

Parejita de ancianos demostró que el amor no tiene edad. Enterncen en redes

En una conmovedora historia que desafía el paso del tiempo, José Senen y Matilde Arango celebran su segundo aniversario de matrimonio en el ancianato Fundación Betsabé Arbeláez, ubicada en Santa Rosa de Cabal, municipio de Risaralda. Su historia de amor, ha cautivado a quienes los rodean, pues según se conoció gracias a la entrevista que realizó Caracol en el marco de San Valentín, su amorío inocente se gestó entre los pasillos y las actividades cotidianas del centro.

Matilde compartió cómo comenzó su relación con José, destacando la importancia del respeto mutuo: "Él me miraba y me decía que si lo quería, yo dije que sí lo quería con la condición de que no me diera mal trato". José, por su parte, confesó que se enamoró de Matilde por su nobleza y buenos sentimientos, lo que lo llevó a dar el paso hacia el matrimonio.

Ambos reflexionaron sobre cómo han cambiado las relaciones a lo largo del tiempo. Matilde recordó las diferencias generacionales en el noviazgo, mientras que José admitió que nunca había buscado una relación seria, pero el amor lo encontró de todas formas.

El momento culminante llegó cuando José le propuso matrimonio a Matilde seis meses después de comenzar su noviazgo, y ella aceptó con alegría. Para ellos, el mensaje es claro: el amor no tiene edad. José envió un consejo a los jóvenes, instándolos a reflexionar sobre sus sentimientos y su capacidad para manejar una relación antes de dar el paso hacia el matrimonio.

Sin embargo, el medio ya citado también descubrió que esto no hubiera sido posible sin "el empujoncito" de los trabajadores de la Fundación. Por su parte, Regina Rojas, su directora, aseguró que a todos “nos alegró mucho que ellos pensaran en eso y nosotros poder impulsarlos. A todos nos entusiasmó mucho que ellos se casaran, celebrarlo, fue algo nuevo y lo hicimos de corazón. Mejor dicho, para nosotros fue una experiencia muy agradable poder celebrar el primer matrimonio que hemos celebrado acá en el hogar”.