Murió la niña fan #1 de Karol G que luchaba contra el cáncer: pudo hablar con ella por videollamada

El 9 de febrero pasado, la talentosa artista antioqueña, Karol G, conmovió en las redes sociales al protagonizar un emotivo encuentro por videollamada con Emma, una joven seguidora suya radicada en México, quien lamentablemente había sido diagnosticada con cáncer en estado terminal.

“Estoy buscando la forma de ir a saludarte, porque donde estás tienen un montón de restricciones, pero no quería perder la oportunidad de llamarte. Te quiero mucho, eres una guerrera, lo está s haciendo súper bien y me siento muy orgullosa de ti”, le dijo Karol a Emma en la llamada en que se conocieron. La artista le expresó sus deseos de conocerla en persona y que pudiesen cantar una canción juntas para pasar un rato inolvidable.

Tanto Karol como los seguidores de la cuenta de TikTok se esforzaron al máximo para llevar a Emma al concierto de la Bichota en Ciudad de México, pero lamentablemente, su condición de salud no le permitió salir del hospital.

A pesar de los esfuerzos de la Bichota por cumplir su promesa e ir a conocer a Emma, el tiempo no estuvo de su lado. Tristemente, Emma falleció el pasado 14 de febrero en el estado de Chiapas, México, en su ciudad natal, después de que la clínica la enviara de vuelta a su hogar.

“Mi princesa,Emmita, hoy ganó sus alas. Ya está con Diosito, como lo decía ella. Millones de gracias por tener a Emma en sus corazones y en su día a día. Me parte el alma, no sé cómo podré, pero siempre estará en mi alma y en mi corazón. (...) Y como me decías, ‘Mami, mañana será bonito’”, afirmó la madre de la pequeña en TikTok.

El mismo día del fallecimiento de Emma, Karol visitó el pabellón de pediatría del Hospital Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ciudad de México, para conocer a muchos otros niños diagnosticados con cáncer. Sin embargo, para la tristeza de muchos, Emma no estaba entre ellos.

“Aún batallando por su vida, Emma seguía dando sonrisas. Aunque no pudo abrazar a Karol, le dio muchas sonrisas a otros niños (pues ellos sí presenciaron la visita), y eso nunca se va a olvidar”, escribió en TikTok, agradeciendo a Karol por el gesto de haber ido al hospital.