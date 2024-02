La respuesta del director de la DIAN a las dudas de una mujer con dos cirugías que debe declarar renta

El economista de profesión ha captado la atención en las redes sociales en diversas ocasiones debido a su disposición para interactuar con los internautas.

Luis Carlos Reyes fue nombrado como el actual director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) el 11 de julio de 2022 por el presidente Gustavo Petro, según lo indica el sitio oficial de esta agencia del gobierno.

El economista de profesión ha captado la atención en las redes sociales en diversas ocasiones debido a su disposición para interactuar con los internautas y responder a sus consultas sobre obligaciones tributarias.

Además, publica videos para explicar los nuevos acontecimientos en la DIAN que son de interés para los ciudadanos, como el caso de la facturación electrónica. Sin embargo, un nuevo hecho lo ha destacado entre muchos: respondió a una curiosa pregunta de una mujer a través de TikTok.

"Si tengo dos cirugías plásticas, ¿puedo declarar como persona natural”, le escribió una usuaria en la red social al director de la DIAN. Inmediatamente, Reyes le respondió en un video y su respuesta llenó de risas las redes sociales en los últimos días.

"Por supuesto que sí, puedes declarar como persona natural, ahora si eres abogada, puede que te toque declarar como persona jurídica”, afirmó el directivo.

"Por supuesto que sí, puedes declarar como persona natural, ahora si eres abogada, puede que te toque declarar como persona jurídica", afirmó el directivo.

En los comentarios del video, se observó que algunas personas no comprendieron la respuesta del director de la DIAN, mientras que otros optaron por aclarar "el chiste de doble sentido".

Si eres abogada serías una jurídica (otra forma de decir abogada) entonces hizo un juego palabras. Persona jurídica”, “Es que persona jurídica se llama a empresas, pero él jugando con su pregunta le dije que si es abogada (jurídica) puede declarar como persona jurídica”, “El chiste es al tener cirugías plásticas no es "persona natural". Al ser abogada (derecho) dice que sería persona jurídica (derecho)” y “Existe persona natural y jurídica, la natural es una persona del común y como ella está operada, dentro del chiste no sería ‘natural’ jajaja”, reaccionaron algunos internautas.

Este no ha sido el único video en el que Reyes responde con frescura y diversión a los seguidores en TikTok. “Señor director, me puede decir cómo me le declaro a mi amiga”. El director le respondió: “Es el mismo principio con la Dian, lo mejor es que seas sincero la primera vez”.