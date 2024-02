Una joven de 20 años, Zoe Wynns, residente de Carolina del Norte, Estados Unidos, ha captado la atención en las redes sociales no tanto por su talento musical, sino por un comentario sincero que compartió en sus plataformas digitales.

En su publicación, Zoe expresó sus temores sobre el futuro de su carrera artística, suplicando a su audiencia que escuchara su música con la esperanza de alcanzar la fama. Reveló su preocupación por la posibilidad de tener que buscar empleo en un ámbito más convencional, lo cual interpretaría como el fin de sus aspiraciones.

Puede leer: ¿Quién es Johanna Velandia, nueva eliminada de la Casa de los Famosos?

"Empiezo a llorar si tengo como tres tareas no creativas que hacer en un día", admitió Zoe, "y me imagino haciendo ocho horas al día de algo que realmente no amo por el resto de mi vida... no hay otra opción, esto de mi carrera musical tiene que funcionar”.

Aunque su mensaje atrajo la atención de miles de internautas, la mayoría de los comentarios fueron críticos, acusando a Zoe de promover la pereza. "Un músico que promueve la pereza. Qué gran influencia", expresó un usuario. Otro le advirtió: "Te vas a volver viral por las razones incorrectas". La respuesta del director de la DIAN a las dudas de una mujer con dos cirugías que debe declarar renta

El video de Zoe ha generado más de 2 mil comentarios hasta el momento, reflejando las diversas opiniones y debates sobre el esfuerzo, la perseverancia y las expectativas en el mundo artístico.