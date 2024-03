La artista vivió una alarmante situación en la aeronave.

En medio de la preocupación, el avión privado que transportaba a la reconocida artista Karol G, junto con su familia y su equipo, realizó un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Los Ángeles, California.

La aeronave despegó la noche del jueves 29 de febrero desde el aeropuerto de Burbank, en Hollywood. Según informes de la cadena televisiva KABC-TV, durante el vuelo se detectó un escape de humo en la cabina, lo que llevó al piloto a tomar medidas de emergencia.

A pesar de la tensión, el piloto logró aterrizar el avión sin problemas, aunque fue escoltado por un camión de bomberos durante el rodaje como precaución adicional.



Un video publicado por la cadena televisiva muestra a Karol G, acompañada de familiares y colegas, descendiendo del avión sin aparente prisa, aunque se observa muestras de alivio entre algunos pasajeros.

Hasta el momento, no se ha dado a conocer la razón de la presencia de la artista en California. Se tenía programada una presentación para este viernes en Guatemala, pero aún no se ha confirmado si este incidente afectará su agenda. Karol G aún no se ha pronunciado al respecto.