Uno de los temas del fin de semana fue el nacimiento de la hija del famoso cantante de música urbana; sin embargo, surgió un detalle al rededor de esto, que ha llamado la atención de los internautas.

El pasado sábado 9 de marzo, el reconocido reguetonero Maluma recibió con alegría a su primogénita, París Londoño Gómez, fruto de su relación con la arquitecta Susana Gómez. La noticia rápidamente se tomó las portadas de las revistas de farándula del país; pero lo que no se sabía es que detrás de este suceso, supuestamente se habrían visto personas perjudicadas. En contexto: Nació la primera hija de Maluma y su pareja, Susana Gómez

El nacimiento de París estuvo envuelto en controversia debido a una denuncia realizada por una mujer identificada como Angélica Monsalve. Según ella, se vio afectada junto a otras madres y abuelas por esta situación, pues en su versión dio cuenta que aparentemente fueron impedidas de ver a sus hijos y nietos en la Clínica El Rosario de Medellín, donde nació la hija del cantante debido al traumatismo del momento.

Puede leer: "Se atragantó con una flema", Luly Bossa mostró cómo fueron los últimos momentos de su hijo

En su denuncia, Monsalve, quien es abogada de profesión, señaló que la seguridad privada de Maluma habría influido para que algunas madres fueran sacadas de la sala de espera, priorizando así el acceso de los familiares del artista. Así mismo, expresó su indignación, argumentando que la Ley 100, que garantiza el derecho constitucional a la salud, parece aplicarse de manera diferencial según el estrato social y el estatus económico.

Por su parte, la Clínica El Rosario emitió un comunicado en el que aseguró que la institución siempre vela por los protocolos de bioseguridad y que no restringe el acceso de las familias, independientemente de las circunstancias. La clínica afirmó que no cierra servicios o restringe el acceso durante procesos de atención médica. Además: "Dios me dio una segunda oportunidad": Daddy Yankee ofreció un duro testimonio de vida

Aunque la polémica paró allí, quedaron algunos comentarios en redes que motivan a un debate en torno a la igualdad de acceso a los servicios de salud y la priorización de figuras públicas en situaciones como el nacimiento de sus hijos.