"Queríamos pasar el rato", Melfi aclaró que no quería nada serio con Umaña: se les salió de las manos

En este punto del reality, Melfi y Umaña reflexionaron sobre todo lo que ha desencadenado su relación. Tras esto, tomaron decisiones.

La intensidad de la relación entre Nataly Umaña y Miguel Melfi ha sido evidente. Así como han vivido su romance al interior de 'La Casa de los Famosos', también se han generado momentos de tensión que la mayoría de los colombianos conocen.

Aunque entre el panameño y la ibaguereña todo parecía marchar bien a pesar de la polémica por Alejandro Estrada, la situación tomó un giro inesperado cuando la madre de Miguel Melfi ingresó al programa para dejar un mensaje contundente a su hijo. En un emotivo encuentro, instó a Miguel a concentrarse en el juego y disfrutar de las amistades, pero también le pidió que pusiera fin a su relación con Nataly, expresando su desaprobación hacia esta unión.

Las palabras de la madre de Melfi dejaron un fuerte impacto en el concursante, quien pasó varias horas reflexionando sobre la situación. Buscó consejo entre sus compañeras y se desahogó antes de tomar la decisión de terminar su romance con Nataly Umaña.

En una conversación con Karen Sevillano, creadora de contenido vallecaucana, Miguel Melfi compartió sus pensamientos: "Lo que pasó, pasó, pero igual, lo que ha pasado con Nataly, eso sigue siendo algo que no es correcto y más cuando todo el mundo está a la expectativa de qué pasará. “Ella y yo sabemos que solo queríamos pasarla bien, pasar el rato, que no hemos tenido una expectativa de esto, pero eso a qué costo, o sea, para nosotros pasar el rato fue más importante que pasarle por encima a mucha gente y eso no lo podemos permitir, no está bien”, expresó.

En ese momento, reconoció que aunque sentía algo por Nataly, no era necesario continuar con muestras públicas de afecto, y que era prioritario enfocarse en el juego y en fortalecer su amistad. Finalmente, en el último capítulo, se llegó a un acuerdo para priorizar su amistad y el desarrollo del juego, lo que Nataly Umaña agradeció tras la visita de la madre de Melfi al reality show.