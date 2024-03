Érika Zapata mostró cómo se veía a sus 18 años, antes de llegar a la televisión

La reconocida y querida periodista paisa compartió una foto de su juventud, con la que recuerda que 'cumplía su sueño de recorrer Antioquia en bus'.

Érika Zapata, una comunicadora social antioqueña, ha ganado reconocimiento por su destacado trabajo frente a las cámaras en Noticias Caracol. Su genuina y peculiar forma de hablar al informar sobre los eventos nacionales ha conquistado el cariño de los televidentes.

Ha demostrado una pasión innata por el periodismo desde que llegó a la televisión nacional en el Canal Caracol. Además de formar parte del equipo del noticiero, ha demostrado su amor por el campo y su tierra natal al participar en el programa "La finca de hoy".

Gracias a su trabajo en televisión, Érika Zapata ha ganado un gran número de seguidores en sus redes sociales, con quienes interactúa a diario fuera de su empleo convencional. Allí comparte diversos aspectos de su vida, desde fotos de su pasado hasta los logros y sueños que ha alcanzado.

Recientemente, Érika Zapata sorprendió a muchos de sus seguidores al compartir una foto de cuando tenía 18 años. En la imagen, recordaba el inicio de su aventura al aceptar el desafío de viajar por Antioquia en autobús para conocer las historias de la gente. En su mensaje, reveló que en ese entonces no trabajaba para ningún medio, y llevaba consigo solo un cuaderno y una grabadora para registrar lo que encontraba en su camino. Este viaje, según expresó, fue una experiencia inolvidable para ella.

En su cuenta oficial de X, hace unas semanas la joven también habló sobre las críticas constantes que recibe por sus redes sociales, en donde su aspecto físico es el principal blanco.

“Nadie ni nada volverá a afectar mi autoestima. Me reconozco como una persona valiosa y bonita. No me interesa que el resto de la sociedad insista en que soy vieja con 27 años o que soy muy bajita o que por qué no me hago una cosa o la otra. Todos tenemos derecho a sentirnos bien”, escribió Zapata.

La periodista, originaria del corregimiento de Santa Helena, Antioquia, se ha convertido en una de las reporteras más queridas y populares de Colombia. Su participación en Noticias Caracol la ha llevado a ganarse la admiración del público gracias a sus memorables notas y su cercanía con la gente.