La edad no es limitante

¿Te ha ocurrido al llegar a una edad avanzada que experimentas más cansancio físico y emocional? Y por el contrario, ¿percibes que no existen oportunidades para seguir creciendo en todas áreas de la vida?

Este estigma no te permite avanzar, la vida se convierte en un día a día donde tienen más fuerza los recuerdos y no existen proyectos por alcanzar. Por lo tanto, si te sientas únicamente a recordar pierdes la vitalidad, pues has olvidado que aún tienes días para disfrutar, aprender, amar, soñar, compartir, ayudar a otros y descansar.

Una buena pregunta que te puedes hacer es: ¿Cómo voy a enfocar el paso de los años en mi vida? Por ejemplo: el sitio donde te gustaría vivir, pues no es lo mismo vivir en una ciudad grande que en una ciudad pequeña. No es igual que tu apartamento esté ubicado en un quinto piso a un primer piso. Si aún estás con tu pareja ¿qué les gustaría hacer juntos? ¿Qué sueños tienen cómo pareja? En el caso que estés sola o viuda podrías pensar en compartir con una red de apoyo de amigas o familiares para salir a caminar, comer o visitar lugares.

También podrías hacer parte de una comunidad donde puedas ayudar a otros, aconsejar a madres primerizas, a mujeres recién casadas, y animar a otras viudas. Otra alternativa, es adecuar tu vivienda para recibir a tus nietos, esto hará que ellos quieran estar allí y visitarte frecuentemente. Asimismo, puedes recibir con agrado y generosidad al yerno o la nuera, incluyéndolos y acogiéndolos como nuevos miembros en tu familia, etc. Sumado a esto, te puedes preguntar: ¿Qué me gustaría seguir manteniendo en mi vida y qué aspectos del ser me gustaría cambiar? Aquí puedes hacer una descripción de ti misma, saca una lista de quien eres (tanto de tus fortalezas como debilidades).

Por ejemplo: en los aspectos que te gustaría continuar sosteniendo están: eres alegre, luchadora, generosa, compasiva, ordenada y emprendedora, etc. Y en los aspectos que te gustaría mejorar: eres muy estricta, poco compasiva, muy acelerada, temerosa, etc. Todas las alternativas anteriormente planteadas, hace que te sientas útil, vigorosa, acompañada, amada, cuidada y con propósito para continuar disfrutando la vida.

Recuerda, la edad no es limitante para seguir creciendo, amando, perdonando y avanzando día a día con gratitud y contentamiento.

Marisol Laguna Proaños

