“Ibagué Ciudad Rock un bastión para el Tolima”, Iván García

Desde el 2002 este importante evento de la ‘Ciudad Musical’ aporta a la escena artística regional y este año contará con una gran sorpresa.

Con más de 30 bandas, Ibagué Ciudad Rock se tomó el fin de semana más esperado por propios y turistas, hoy será el gran cierre del evento que congrega a miles de personas alrededor del rock en sus diferentes estilos.

Cabe resaltar, que por primera vez en la historia una de las emisoras más importantes de este género en el país se unió al Festival, se trata de Radiónica, que celebra sus 18 años de trayectoria este 15 de octubre, con la trasmisión en vivo de desde Ibagué. Por lo que El Nuevo Día habló en exclusiva con Iván García, productor y realizador de diferentes espacios en Radiónica, quien expresó la importancia del Ibagué Ciudad Rock (que también celebra su aniversario) y de mantener vivos estos escenarios.

El Nuevo Día: ¿Por qué es importante el Ibagué Ciudad Rock para el país?

Iván García: Ibagué Ciudad Rock es un festival muy importante para Colombia porque estamos hablando de la ‘Capital Musical’ del país y también porque es imprescindible entender y explorar qué están haciendo los jóvenes a nivel musical y sobre todo con los géneros alternativos, como lo fue en su momento el rock and roll, el rock y sus derivados.

Pero además porque esta es una época donde tenemos otro tipo de géneros que están permeando la radio y los medios, como lo es el reggaetón y lo todos los géneros urbanos, por eso es de gran relevancia que siguan existiendo festivales de rock en el país y una muestra de ello es este festival Ibagué Ciudad Rock, que se mantiene como bastión en el Tolima.

END: Hablando de las nuevas generaciones y de los sonidos alternativos, ¿por qué las bandas emergentes son tan importantes para construir rock nacional?

I.G.: Porqué estas son generaciones que siguen inquietas, que siguen presentando dudas internas, inquietudes, curiosidades y que de alguna manera encuentran en los géneros como el rock y sus derivados, llámese, punk, metal, ska, hardcore, entre otros, encuentran allí respuestas o de pronto más preguntas, pero, de alguna manera es una forma de desahogarse y de plantear precisamente esas mismas inquietudes que tienen.

END: ¿Por qué Radiónica toma la decisión de venir a Ibagué para realizar la transmisión de este evento y apoyarlo?

I.G.: Para Radiónica siempre ha sido importante en sus 18 años de vida buscar esas voces de agrupaciones y artistas emergentes en el país, darles un espacio, nos interesa ver si hay bandas que están impulsando el punk, el hardcore, el rock en regiones. Además, es importante y muy satisfactorio ver cómo, sí hay agrupaciones y jóvenes que quieren encontrar de pronto alguna forma de expresarse a través de la música.

Además, en Radiónica, siempre hemos querido darles ese espacio que entendemos como una manera de construcción de ese tejido social (…), para nosotros significa sencillamente que un o una joven del país esté alejada de malas prácticas, costumbres o hábitos y que se enfoqué realmente en ejercitar su mente, en estudiar, trabajar, que tenga muchas inquietudes, pero también sueños y ganas de expresarse, a través de la música.

END: Entonces, ¿por qué el Ibagué Ciudad Rock es tan importante para los jóvenes y para Radiónica?

I.G.: En primer lugar, el mundo finalmente no es de blancos y negros, hay muchas tonalidades de grises y muchísimas otras gamas de colores, hay que tratar de por lo menos, si no entender del todo, al menos si respetarlas y entender que existen, por eso para Radiónica es muy importante el Ibagué, Ciudad Rock, porque es un territorio donde no tenemos dial, no tenemos frecuencia en FM, pero también tenemos un servicio digital que queremos fortalecer y que mejor que una oportunidad como esta de estar en Ibagué con nuestra unidad móvil, trasmitiendo y haciendo el cubrimiento de este festival.

Hoy domingo vamos a estar desde las 2 hasta las 8 p.m. concentramos nuestra transmisión en directo por F.M. desde Ibagué para nuestras frecuencias a nivel nacional y audio streaming en www.radionica.rocks, es decir, cubriendo las bandas locales, las que nos interesa oír, ponerle el oído y hacer que todo lo toda la audiencia también les pare bolas o sienta por lo menos la curiosidad de saber qué es lo que está ocurriendo en una ciudad como Ibagué a nivel de rock.

Bandas de hoy domingo 15 de octubre

• 1:00 p. m. - Septic Corpse

• 1:45 p. m. - Info

• 2:45 p. m. - Hiliana

• 3:45 p. m. - N.O.F.E

• 4:45 p. m. - Perpetual Chain

• 5:30 p. m. - Dementor

• 6:15 p. m. - GOC

• 7:15 p. m. - Live Wire

• 8:15 p. m. - Lépoka (España)

• 9:15 p. m. - Masacre

• 10:15 p. m. - Hirax (EE. UU.)