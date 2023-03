¿Síndrome de Asia y por qué retirar los implantes mamarios? Carolina Cruz encendió el debate

A la presentadora de Caracol, Carolina Cruz, le han llovido críticas después de su infortunado comentario, realizado el 8 de marzo en televisión nacional, sobre la explantación mamaria por el síndrome de Asia.

Y es que la presentadora mencionó que dicho procedimiento es una moda, que ha llevado a muchas modelos y actrices a retirar sus implantes mamarios.

“Lo que no me parece correcto es que, como fulanita en redes habla del tema, se vuelva una moda y todas saquen citas médicas porque consideran que su depresión sea por eso; entonces se sacó las puchecas, quedó como un hombre, plana como una pared y con una cicatriz horrible, pero sigue deprimida y enferma”, mencionó la presentadora.

Sus comentarios no fueron bien recibidos, porque además de reducir a las mujeres y a la feminidad a los senos, también menosprecia una grave enfermedad producto del uso de implantes mamarios, el síndrome de Asia.

Reacciones

La actriz Kristina Lilley, ha sido una de las figuras nacionales que se ha pronunciado, reconocida en la telenovela Pasión de Gavilanes, como Gabriela Acevedo, madre de las Elizondo, ha narrado a través de las redes sociales como ha enfrentado su cáncer de mama.

“La feminidad no está en los senos ni en una silicona, admiro a todas las que se han tenido que explantar”, además, “la presentadora de Día a Día debe cuidar sus palabras, ojalá decida dar una disculpa real y profunda”, aseguró la actriz.

Entre tanto, Angelica Moncayo en sus redes sociales manifestó, “es muy desafortunado que el mismo venga de una mujer pero debemos entender que con esto salen a relucir muchos vacíos propios que a veces por miedo, dejamos salir de formas inapropiadas y personalmente creo que en muchas ocasiones cuando se señala a los demás de quien estamos hablando la gran mayoría de veces, es de nosotros mismos”.

Carolina Cruz salió en su defensa a través de sus historias de Instagram, alegó que su intención era llevar un mensaje de amigas cercanas que han sufrido esta enfermedad y aunque se quitaron los implantes, siguieron con los síntomas.

Asegura que ella personalmente no ha tenido problemas con sus implantes, que ha atravesado cuatro cirugías de aumento y reducción, también producto de la presión del medio.

“Se tomaron todo muy personal” aseguró su presentadora, quien agregó que no atacó a nadie y le agradeció a quienes entendieron su comentario.

¿Síndrome de Asia?

El síndrome Autoinmune Inducido por Adyuvantes, es una acción inflamatoria del cuerpo a una sustancia extraña al organismo.

Los implantes mamarios producen esta enfermedad que cada vez se presenta con más regularidad, sus síntomas son, dolor, debilidad o inflamación articular y muscular, fatiga crónica, alteraciones del sueño, pérdida de memoria, deterioro cognitivo, entre otros.

En Colombia varias actrices y modelos han decido realizar la explantación de sus implantes, entre las cuales está la actriz Angeline Moncayo, quien se ha convertido en una activista para dar a conocer este raro síndrome.

Aseguró que, “la enfermedad no fue fácil sentir que el cuerpo no te responde, que no podía respirar, que caminar era todo un reto y ni hablemos de lo que era para mí correr. No lograba llegar trotando a los cinco minutos porque mi respiración no me pasaba del pecho.”

También lo ha hecho la modelo Ana Sofía Henao, que confesó fue presionada por el medio a aumentarse la talla de sus senos para encajar con los estándares que exigía en su momento la industria.

Agregó que es un tratamiento largo y que se encuentra curándose de los síntomas que presenta la enfermedad.

Claudia Bahamón también lo ha hecho, menciona que aunque no tiene un diagnóstico, si ha presentado todos los síntomas del síndrome de Asía, y que ahora es feliz con su explantación mamaria.

