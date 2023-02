Famosa actriz alegó enojada que no la contratan por ser 'demasiado bonita': ¿tendrá la razón?

Aunque se podría pensar que la buena apariencia es un requisito para trabajar en televisión, esta mujer demuestra todo lo contrario

La televisión colombiana se ha destacado por sus importantes producciones como Betty la Fea, Hasta que la plata nos separe, Pablo Escobar, el patrón del mal, Pedro el escamoso, entre muchas más que han dejado por alto el talento actoral de los artistas del país.

Si bien es cierto, el mundo del entretenimiento ha sufrido algunas modificaciones tanto por las nuevas tecnologías como las constantes tendencias que van evolucionando en la sociedad. Varios artistas colombianos se han destacado y han dejado el nombre del país en alto. Por ejemplo Natalia Reyes, quien llegó a la pantalla grande a compartir escenas con Arnold Schwarzenegger.

El concepto de trabajar para la televisión se ha visto relacionado con la imagen y la belleza visual. Sin embargo, una talentosa actriz dio una versión que contradice dicha hipótesis.

La actriz Stephania Duque, recordada por haber actuado en Sin senos sí hay paraíso y Hasta que la plata nos separe, entre otras producciones, recientemente dio una entrevista en el programa Yo sé todo, en donde dio unas declaraciones que dejaron a muchas personas sorprendidas. “No sé ni tengo muy claros los criterios que manejan algunos directores, pero en ocasiones en las que he querido aplicar a determinados personajes me han dicho que no verán mi prueba porque soy muy bonita para ese personaje”.

Dejó ver su molestia ya que enfatizó en que para eso existe la caracterización que permite reflejar su físico como otra persona. Finalizó "para eso me puedo disfrazar, maquillar y cambiar completamente mi apariencia, no es justo que me encajen con ese estereotipo y no me permitan participar en otras producciones.

