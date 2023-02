¿Se acuerdan de San Valen Valentín? A esto se dedica ahora el protagonista de la graciosa canción

Para esta época el video se vuelve viral en todas las redes sociales por la temática de dicha joya musical. ¿Qué es la vida de este personaje?

Aunque la celebración no es originaria de este país, los colombianos si que saben sacarle provecho a este tipo de ocasiones para departir con sus parejas, realizar cenas románticas, salir y demás.

Pero si hay algo característico de esta época es la icónica y pegajosa canción titulada 'San vale valentín' una canción que nació en el 2203 cuando aún las redes no estaban en su auge. Sin embargo, aunque pase el tiempo, la polémica 'rola' sigue escuchándose cada 14 de febrero. Este tema musical va dedicado a todos esos enamorados que no sabían como expresar sus sentimientos y podían utilizar la canción para dedicarla y por qué no, para conseguir pareja en este día del amor.

Puede leer: Solo pasa en Colombia: paciente con cáncer tuvo que ir en camilla al banco para reclamar su pensión

En una entrevista que dio Fabi ou al influencer Nicolás Arrieta, contó que la canción le trajo muchos problemas, pues recibía muy malos comentarios y burlas en la calle, en ese momento el joven tenía 16 años y no tomó las mejores decisiones para su vida. “Yo me fui a la droga y me desenfoqué de las redes. Toda clase de drogas, ya sabemos cuáles son las drogas más indeseables de Colombia, yo llegué a probar todo tipo de drogas”, dijo en su momento.

Luego de 20 años de haberse conocido la canción, Fabi Ou cambió de rumbo, ahora está dedicado al negocio de las comidas, vende empanadas y de esa forma ha logrado tener una vida más saludable, el entonces joven ya tiene cerca de 40 años, y se le ve muy bien en los videos y las fotos que comparte en su cuenta de Instagram.

MÁS NOTICIAS

Vecinos se “agarraron” con hombres que estaban golpeando al papá, ¡hubo escándalo!

Piqué y Casio, "claramente" lograron asociarse por canción de Shakira

¡Tremenda pelea en famosa panadería de Ibagué! Dos mujeres “se agarraron” frente a todos