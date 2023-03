¡Un dineral! Esta es la jugosa suma que gana el modelo de 'Severo Sinvergüenza' por sus shows

Toda una polémica ha despertado este negocio en redes sociales, pues la forma tan exótica y erótica en la que se venden los waffles ha dado mucho de qué hablar.

'Severo Sinvergüenza' ha sabido mover masa en pocos días y es que se ha vuelto tan viral y reconocido que se ha puesto en el centro de la polémica en Colombia. Desde el producto, como la forma de promocionarlo causa un 'algo' entre las clientes que acuden con emoción a dicho lugar.

Los waffles con formas de partes íntimas, han sido indudablemente, tendencia en el país. En sí, el lugar no tiene nada de tradicional, por el contrario, la razón social de dicho establecimiento está basada en brindar un producto alimenticio acompañado de erotismo y sensualidad.

Sin embargo, para estos últimos días, las cosas se han salido un poco de control, pues en redes sociales y Whatsapp se han vuelto virales los videos que muestran no solo la simulación de escenas sexuales, sino también prácticas sexuales.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad de Cali visitó el lugar para ver si todo estaba en regla y para poner ciertas condiciones, por ejemplo, polarizar los vidrios, no hacer exhibicionismo, no permitir el ingreso de menores de edad, no dar golpes y cachetadas, entre otros.

Puede leer: Nueva polémica de ‘Severo Sinvergüenza’, show terminó en pelea: hubo mechoneada y todo

¿Cuánto ganan?

Entre toda la polémica, surge una duda en los curiosos y es ¿Cuánto ganan los modelos de dicho lugar por los shows? Ray Cabrera, es un venezolano de 27 años que se volvió famoso por la tienda de waffles, él ha deslumbrado por los videos que circulan en redes, en una entrevista en Caracol Radio dijo respecto a la forma de vender en el lugar que se hace “desde el morbo y un nivel de humor que es muy agradable”.

Finalmente, Camila Aponte, socia y vocera del lugar informó que “ellos, entre el salario y todas sus propinas, pueden llegar a facturar más de cinco millones de pesos al mes” y que para poder ingresar a trabajar allí deben pasar un casting donde demuestren actitud y mucha personalidad.

