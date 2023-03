"Se me partió la cara en cuatro" Escabroso relato de mujer que sobrevivió a un disparo en su rostro

Una completa pesadilla vivió Andrea Suárez, una joven venezolana que no se explica como sigue viva tras el brutal ataque perpetrado por su supuesto 'amigo'. Contó su historia en medio de lágrimas.

Andrea, a pesar de su trauma por tan horrible situación quiso compartir con los internautas su trágica historia.“Me secuestraron y me dispararon en la cara”, así empezó su relato.

Cuando el país estuvo en su peor momento económico, Andrea no tuvo para comer y empezó a rebuscársela. Les escribió mensajes a varios de sus amigos hasta que uno de ellos accedió a prestarle dinero. Lo que no sabía es que ese mismo sujeto sería se verdugo y la haría vivir la peor experiencia de su vida.

El hombre le dijo que le prestaría el dinero, pero que ella tenía que ir hasta su vivienda a recogerlo. “Al llegar, sentía una vibra muy pesada y sentía que todo el mundo me miraba y como que sabían lo que iba a pasar. En ese momento, no le presté atención”, contó.

La mujer desesperada por su condición, decidió ir al lugar pactado. Sin embargo, como era un lugar desconocido, no supo cómo llegar y dos personas, (al parecer cómplices) la llevaron hasta la casa. “Entré y una persona me agarró y me puso un trapo en la boca con formol. Me estaba asfixiando y otro hombre me apuntó con un arma. ‘Te vas a morir’, gritaba”, recordó.

Puede leer: [Video] Hombres se enfrentaron con palos y machetes contra policías del Tolima. ¡Los tenían rodeados!

En cuestión de segundos, resultó amarrada de pies y manos y con la boca tapada. Cinco hombres fuertemente armados la custodiaban y le pegaban con la cacha de las pistolas, “Me decían que me iba a morir y que me iban a picar”.

Al cabo de un rato, ingresó al lugar donde estaba secuestrada Andrea, uno de los delincuentes para abusar de ella. En medio del desespero, la víctima lo convenció que tenía una enfermedad contagiosa y que debía usar preservativo. Para sorpresa de ella, el hombre le hizo caso y lo usó. Lamentablemente fue accedida por dicho criminal, “Es lo peor que le puede pasar a un ser humano”.

Pasó el tiempo y en un momento dado llegó el supuesto 'amigo' quien se dirigió hacia ella con una actitud atemorizante, “’Mándale saludos a tu mamá desde el cielo’, decían y con las armas me apuntaban entre todos”.

¡Llegó el momento definitivo! Los bandidos la llevaron a empujones hacia un cerro cercano y en medio de súplicas y rezos, ella pedía que no la mataran. Sin embargo, no valieron de nada las peticiones y ruegos, pues el 'amigo' decidió dispararle en la cara sin mediar palabra. “El disparó me entró por la nariz y me salió detrás de la oreja. La bala me empujó. Caí. Me quedé inmóvil no sé por cuánto tiempo. ‘Se murió, la matamos’, escuché”.

Siga leyendo: Camilo, el joven que recibió varios tiros en plena Guabinal durante robo: estaba de cumpleaños

Uno de los sujetos intentó dispararle de nuevo para asegurarse de que sí había fallecido. Para fortuna de la joven, la bala se trabó. Como si fuera poco, la lanzaron por un barranco pensando que ya no tenía signos vitales.

Según ella, no sabe cuánto tiempo transcurrió entre el momento en que rodó y cayó y el tiempo en que los criminales se fueron.

Pasó el rato y en medio de su inconsciencia, como pudo se levantó y se arrastró con la cara ensangrentada: “La verdad no sentía nada, solo la cara mojada. No veía nada por un ojo”.

Cayó en el suelo, luego de caminar por horas, quedándose dormida. Sólo hasta que se despertó encontró ayuda en una casa. “La señora cuando me vio se quedó en shock. Yo le dije que lo único que quería era agua y dormir”.

Luego la señora de la casa llamó a la Policía para llevarla a un hospital. Sin embargo, luego de toda la pesadilla que vivió también tuvo que soportar el mal trato de los uniformados, que según la víctima, la lanzaron herida al capó de una patrulla como si fuera un costal de papas.

A fuerza de lidias, llegó al centro médico y allí fue atendida. “Tengo la mitad de la cara reconstruida. No tengo ningún hueso en la mitad de la cara, tengo una barra de titanio para reconstruir la mandíbula, me pusieron 11 tornillos. La cara se me partió en cuatro pedazos”.

De la mano de terapias, ha podido recuperar parte del movimiento de su rostro. Asustada vivió por meses; sin embargo, una noticia que vio en televisión le dio esperanza: la banda que la habría secuestrado y abusado había sido dada de baja.

“Todo el mundo pensaba que yo estaba muerta. Las personas me veían como si fuera un bicho raro. (…) Yo tenía una sonrisa tan bella, todavía estoy en esa lucha. Todavía sueño que un cirujano vea mis videos y me pueda operar la cara”, resaltó.

Con su testimonio quiere concientizar sobre la violencia que viven miles de mujeres en las calles: «Quizá mi historia hubiera sido otra si Dios no me hubiera puesto aquí».

MÁS NOTICIAS

Sicariaron a alias ‘Huitoto’: el hombre tenía un extenso prontuario delictivo

En absurdo accidente murió ‘Tatú’, en el Tolima: su moto chocó contra un árbol y quedó destruida

Impactante: en plena avenida Guabinal le dispararon a ciudadano, ¡pánico en la zona!