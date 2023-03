“Me mantienen re humilde”: modelo webcam reveló las cosas más vergonzosas que le han pedido

Una nueva tendencia se ha hecho popular por estos días en TikTok en la que varias personas cuentan detalles de su vida privada que por algún motivo causan vergüenza. En esta ocasión, una modelo webcam se sumó al reto y contó varias experiencias que la mantienen humilde.

La creadora de contenido para adultos, quien en la reconocida plataforma se identifica como @ericastaneda_, manifestó los momentos que la “mantienen humilde” de esta profesión que viene desempeñado desde al menos seis años.

De acuerdo con las declaraciones de la modelo, “la primera vez fue cuando un usuario me dijo ‘hazme el show primero y después te pago’”. Entonces, la joven expresó que le creyó al sujeto y, por desgracia, no le pagaron, “el man se fue”, indicó.

Por otro lado, “el segundo suceso fue cuando un usuario me dijo ‘desnúdate primero y luego te llevo al privado”, la mujer contó que también cayó por ingenua y no la llevaron al privado, otro encuentro digital con el que se puede adquirir más dinero.

“El siguiente, pero no el último, fue cuando un usuario me pagó para que actuara como un caballo porque una bruja me había hechizado”, manifestó la webcam entre risas. En adición, agregó que la puesta en escena duró como media hora (30 minutos): “Me hacía repetirlo y repetirlo, yo ya estaba traumada y pedía que se acabara ya. El man me pagó bien”.

La joven también señaló que no solo ella ha vivido cosas incómodas dentro de la industria, pues varias de sus compañeras también han pasado por ese tipo de situaciones.

Los internautas no dudaron en comentar el corto video, burlándose de ella y de las bochornosas escenas. “Jajaja no supero lo del caballo”; “El del caballo también me tocó a mí”; “Qué risa tan contagiosa Jaja”; “En las dos primeras jeje toda inocente”; “Realmente siempre pasa cuando somos nuevos en la industria y hay ocasiones como lo del caballo jajajaja a todas nos ha pasado”; “Te amé amiga desconocida 😂”, se lee en TikTok.

