Tatuadora le negó el servicio, le pareció indignante ¿usted se tatuaría algo así?

Una tatuadora, a través de la plataforma de TikTok, contó una experiencia que le sucedió con una mujer que le envió a través del interno, una solicitud de costos para un tatuaje que quería realizarse.

Todo iba normal hasta que le solicitó el diseño, según cuenta la mujer identificada como leidy_mora666, esta persona le envío una imagen que decía, “Propiedad de Víctor” y la fecha del inicio de su relación.

La tatuadora se indignó ante tal solicitud y se negó rotundamente a través de un mensaje, “Hola, esperamos que estés bien, qué pena contigo en el estudio no realizamos ese tipo de tatuajes, ya que atenta contra la moral de la mujer, en esta ocasión no te podemos ayudar”.

Consideró que era feo negarle el tatuaje, pero que se le hacía más feo tatuarte a alguien propiedad de Víctor, “tú no eres una cosa, me parece re triste porque no era un chiste, era una cotización en serio”.

Asimismo, contó que los tatuajes que más tapa son fechas y nombres de ex´s, pero aun así se sorprendió, ante tal solicitud, de que alguien quisiera tatuarse la palabra propiedad.

Y le envío un mensaje a la chica que le solicitó el tatuaje, “espero que lo vea y entienda que ella no es una cosa que pueda apropiarse y que el amor no se demuestra de esa manera”.

MÁS NOTICIAS:

¡Asco! Pareja encontró una presa no solicitada en su comida, ambos terminaron tomando antibióticos

¿Es imposible? Influencer ibaguereño reveló graciosos tips para mantener una relación en esta ciudad

Asqueroso: se masturbó en pleno bus frente a pasajera, que lo grabó y lo expuso por ‘viejo verde’