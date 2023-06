Anonymous lanzó fuerte advertencia a Gustavo Petro: amenaza con revelar 'elementos clave'

Tras la polémica que ha salpicado al Gobierno a raíz de los graves señalamientos de Benedetti, la duda ha quedado sembrada en los colombianos. El exembajador de Colombia en Venezuela habló sobre el dinero que se usó para financiar la campaña electoral y lanzó un dardo bastante venenoso, que deja las cosas a la imaginación: : “¿O qué quieren que diga, hijueputa, quién fue el que puso la plata?”.

Con solo esta frase ha logrado despertar diversas reacciones y opiniones. Sin embargo, ante esto, el presidente afirmó que no ha recibido dinero por parte de las manos oscuras del país y enfatizó que su gobierno no ha hecho nada ilegal.

Puede leer: Laura Sarabia y Armando Benedetti se van del Gobierno Petro: tras polémica por 'chuzadas'

“Yo no acepto chantajes, ni veo la política como un espacio de favores personales”, manifestó el presidente Petro en Twitter. Incluso, luego de esto, optó por subir una foto con su hija Sofía que tiene como descripción, “¿Intranquilos? !Qué va!” y se ve muy sonriente posando.

I don’t know… would not be so calm dear president https://t.co/mCx8U1I00U

Lo que definitivamente no se esperaba era que el reconocido grupo de hackers, Anonymous, contestara a dicha publicación. Cabe recordar que este temido colectivo se ha dedicado a través de los años a revelar oscuros secretos sobre la corrupción y las artimañas de los malos gobiernos.

“No sé... No estaría tan tranquilo, querido presidente”, contestó el grupo. Este mensaje ha cultivado la zozobra y la duda sobre la transparencia del obrar del mandatario. Anonymous añadió, “Colombia es un país maltratado por la violencia, la corrupción y la indiferencia de su gobierno, un gobierno peor o igual al anterior”.

Colombia is a country mistreated by violence, corruption and the indifference of its government, a government even worse or equal to the previous one.#Anonymous @YourAnonOne @YourAnonStory @YourAnonRiots @AnonOpsSE @Anonymous_Link pic.twitter.com/pDK0PGftCz