Mujer revivió en pleno velorio y el video es escalofriante: el ataúd se comenzó a mover

Los asistentes salieron corriendo del susto mientras que los más valientes la ayudaron.

Por estos días, los vecinos residentes en las calles Olmedo y 5 de Junio de Babahoyo, en Ecuador, no salen del asombro tras el velorio de la señora Bella Montoya, de 76 años, quien aparentemente había fallecido pero, mientras rezaban por su alma, resucitó.

La adulta mayor estuvo internada en el hospital Martín Icaza de Babahoyo, el pasado viernes, pero se declaró su fallecimiento horas después de su arribo. “Yo la ingresé como a las 09:00, y al mediodía me dijo un doctor que mi mami había muerto”, contó para el medio El Universo Gilber Rodolfo Balberán Montoya, hijo de Bella. Lea también: Carlos Villagrán, ‘Kiko’, llegó a Colombia y fan lo hizo llorar: le mostró bello tatuaje, momento único

El ‘milagro’

La mujer estuvo desde las 2 de la tarde hasta las 6 dentro del ataúd, pero en medio del velorio sintieron que se movía, cuando se disponían a cambiarle la ropa. “Mi mami comenzó a mover la mano izquierda, abrir los ojos, la boca; hacía esfuerzo para poder respirar”, añadió Gilber Balberán al mismo medio.

De inmediato corrieron a realizarle maniobras de reanimación mientras esperaban el arribo de personal médico, quienes la trasladaron hasta el hospital Martín Icaza. Lea también: Lina Tejeiro casi se muere: pensó en arrojarse de un onceavo piso y acabar con su vida

Por ahora, la mujer se encuentra en la UCI bajo observación. “El médico que me dijo al mediodía que mi mamá estaba muerta no se encontraba en el sitio. Me atendió otro, y él me le puso oxígeno, la entubaron y llevaron a una sala (UCI) donde está bajo observación”, indicó Gilber Rodolfo a El Universo.

Cabe resaltar que la abuelita fue llevada al hospital, en un inicio, debido a un derrame cerebral.

