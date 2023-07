El comediante de fucks News confesò que fue victima de abuso sexual a temprana edad, esta entrevista se llevo acabo en el programa que conduce el actor Santiago Alarcon “Meterse al rancho”

Sanchez señaló durante la entrevista que “fue un primo” el que abusó de él cuando tan solo era un niño de ocho años de edad, manifestó que esa experiencia lo afectó de gran manera uniéndose con su síndrome y generando secuelas que hasta hace poco gracias a la comedia ha logrado exteriorizar su dolor y superar esa carga.

Lea tambièn: ¡Enloqueció! Mujer encontró la moto de su esposo afuera de motel y cobró venganza

El humorista que padece síndrome de Tourette, un trastorno neurológico que causa movimientos y palabras involuntarias que no se pueden controlar , manifiesta que por causa del abuso generó gran afectación tanto así que terminó refugiándose en juegos de azar, apostando en casinos y todas aquellas apuestas que pudieran ser una escape para la situación tan difícil que en ese momento pasaba.

Durante la conversación, Camilo manifiesta que al finalizar su etapa escolar se torna un poco difícil la situación por la enfermedad que padece, a tal punto que llegaron a negarle la educación. “Yo quería estudiar actuación pero me lo negaron muchas veces, fui a varias escuelas de actuacion y hacia las pruebas que hacen siempre, yo sentía que me iba bien y siempre me rechazaban, hasta que un dia le pregunte a una amiga y le dije que me confesara la verdad y confesó que si le había ido bien pero que al momento de seleccionar dijeron que no se iba a encartar conmigo”

En su red social de Instagram, Santiago manifiesta “Una conversación muy agradable en la que aprendí de la lucha de Camilo por salir adelante a pesar de tener tantos obstáculos o tal vez gracias a ellos, es que hoy está donde muchos de ustedes ya saben”.

MÀS NOTICIAS

Su cara lo dice todo: perrito recibió de regalo de cumpleaños un pollo hervido para él solo

(Vídeo) Estudiantes convulsionaron tras jugar ‘la tabla ouija’: eran más de 30

"Papito mío, es usted" Encontró por casualidad a su hijo habitante de calle: su reacción conmueve