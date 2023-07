Se burlaron de Ernesto por su 'outfit' rosa para el estreno de Barbie: denuncia es acosado en internet

Un joven llamado Ernesto y que fue al cine con un vestido rosa, una peluca rubia y un bolso de Barbie denunció que sufrió acoso y burlas por parte de desconocidos en internet, que difundieron sus fotos sin su permiso. Ernesto pidió respeto y tolerancia hacia la diversidad y la libertad de expresión.

Un joven que asistió al estreno de la película Barbie en México con un atuendo rosa ha denunciado que fue víctima de acoso y burlas por parte de desconocidos en internet. Ernesto, también conocido como @jess.alievno en TikTok, compartió un video en el que mostraba cómo varias fotos suyas fueron difundidas sin su consentimiento en redes sociales y medios de comunicación, con comentarios ofensivos y homofóbicos.

Ernesto explicó que él es un fanático de Barbie y que decidió ir al cine con un vestido rosa, una peluca rubia y un bolso de la muñeca, como una forma de expresar su personalidad y su admiración por el personaje. Sin embargo, no esperaba que su look fuera motivo de burla y discriminación.

Me sentí muy mal, me sentí humillado, me sentí atacado”, dijo Ernesto en su video, que ya tiene más de 2 millones de reproducciones. “No entiendo por qué la gente se mete con lo que uno hace o deja de hacer, con lo que uno se pone o deja de ponerse. Yo no le hago daño a nadie, yo solo quiero ser feliz”.

#noalbullying #lgbt🌈 #orgullogay #lgbt🏳️‍🌈 #orgullolgbt🏳️‍🌈💕 ♬ sonido original - Publicate Morelos @publicatemorelos 💥SE BURLAN DE JOVEN POR COMO FUE VESTIDO AL ESTRENO DE BARBIE Ernesto, un fan como tantos de Barbie pidió respeto para su persona luego de que ayer durante el estreno de Barbie, otros asistentes le tomaran fotos sin su consentimiento para burlarse de su vestimenta, esto fue lo que comentó: “Una página provocó que mucha gente me dijera de cosas y me lastimaron, pero lo que más me lastima es que una página así de seria, una página de noticias, me tome fotos de mi trasero con afán de hacer burla” “Mi plan no era salir y ser la burla de mucha gente que no me conoce” “Ni siquiera había salido de ver la película y ya tenía miles de mensajes de mis amigos avisándome que me estaba volviendo un meme en redes sociales, esta noche yo no duermo tranquilo” “Exijo respeto hacia mi persona como yo los respeto a ustedes” “Yo quería disfrutar la película de Barbie y ya no supe ni el final” #noalbullyng🚫

Ernesto también agradeció el apoyo que recibió de sus seguidores y de otras personas que se solidarizaron con él y le enviaron mensajes positivos. Asimismo, pidió respeto y tolerancia hacia la diversidad y la libertad de expresión.

“Yo no voy a dejar de ser quien soy por lo que digan los demás. Yo estoy orgulloso de mí, estoy orgulloso de ser diferente, estoy orgulloso de ser rosa”, concluyó Ernesto.

