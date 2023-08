''Creen que es mi abuelo'': jovencita se casó con hombre 42 años mayor y confesó como es

Las personas la señalan de tener un sugar daddy, pero en realidad es su esposo.

En un mundo donde las relaciones amorosas a menudo están delimitadas por cánones y prejuicios, la historia de David y Jackie emerge como un testimonio valiente de un amor genuino que desafía las convenciones sociales.

A pesar de la extrema diferencia de edad que existe entre ellos y las críticas que han recibido por parte de personas externas, esta pareja ha decidido no solo seguir adelante con su relación, sino también compartirla abiertamente con el mundo.

David, de 70 años y oriundo de California, y Jackie, de 28 años, dos almas que encontraron la conexión en una inusual plataforma de citas, han dejado en claro que el amor no entiende de edades. La peculiaridad de su historia radica en que esta pareja no solo ha desafiado las barreras que la sociedad a menudo impone en términos de edad, sino que también han enfrentado los estigmas y juicios que a menudo se proyectan sobre relaciones de este tipo.

Le lleva 42 años de edad

El inicio de su historia de amor parece sacado de una película. David, en busca de su pareja ideal, se encontró con el perfil de Jackie en una aplicación de citas. La diferencia de edad, que es evidente a simple vista, no fue un obstáculo para que David decidiera invitar a Jackie a conocerse en persona. Esta decisión marcó el comienzo de una conexión inexplicable y profunda entre ambos, una chispa que creció con cada encuentro.

“Nuestra boda fue divertida. Fue el mejor día de mi vida. Mis padres y hermanos no pudieron venir aquí. Mi familia me apoya mucho y mis amigos también. No me arrepentiré de haberme casado con Dave porque es un hombre muy agradable. Me ama, me respeta, es el mejor”, dijo Jackie para medios estadounidense.

Jackie admite que quedó impactada cuando conoció a David por primera vez. La diferencia de edad que había subestimado la tomó por sorpresa, pero la actitud caballerosa y atenta de David la conquistó desde el principio. Lo que podría haber sido una barrera se convirtió en un puente hacia un vínculo emocional sólido y genuino.

A pesar de las diferencias evidentes, la pareja encontró en su amor la fuerza para enfrentar los comentarios negativos y las miradas de juicio. Su amor resistió el escrutinio externo y, en lugar de ocultarlo, decidieron compartirlo con el mundo a través de videos que muestran su estilo de vida único y divertido.

En términos económicos, David, quien cuenta con una pensión, asume la mayoría de los gastos del hogar. Su convivencia y dinámica económica demuestran que el amor va más allá de las circunstancias económicas y que la felicidad y el apoyo mutuo son pilares esenciales en cualquier relación.

